TRT'den 3 sayfalık savunma

Geçen hafta Genel Müdür Şenol Göka'nın istifasıyla sarsılan TRT'de sular durulmuyor. Kurum bu kez yaptığı daha doğrusu yapamadığı iddia edilen yayınlarla gündemde.

TRT, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretini yeteri kadar ekrana getirmemekle eleştiriliyor.

Bu iddialara TRT 3 sayfalık savunma ile cevap verdi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı’nın ziyaretine yönelik 5 saatlik özel programın yanı sıra 20.5 saatlik de yayın yapıldığı ifade edildi. 33 canlı yayının yapıldığı belirtilen açıklamada canlı yayınların dışında hem internet sitesinden hem de sosyal medyadan bu yayınların da paylaşıldığı aktarıldı.

TRT’nin kamuoyunu yayın yaptığına dair ikna etmeye çalıştığı açıklamada yayınların yanı sıra sosyal medya paylaşımlarının da 2 binden fazla beğeni, paylaşım ve yorum aldığına da dikkat çekildi.