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  3. 18 Mayıs 2017 08:47

TRT'den 3 sayfalık savunma

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kritik ABD gezisi sırasında yaptığı yayınlarla eleştiri oklarını üzerine çeken TRT 3 sayfalık bir metinle kendini savundu.

TRT'den 3 sayfalık savunma
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Geçen hafta Genel Müdür Şenol Göka'nın istifasıyla sarsılan TRT'de sular durulmuyor. Kurum bu kez yaptığı daha doğrusu yapamadığı iddia edilen yayınlarla gündemde.

TRT, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretini yeteri kadar ekrana getirmemekle eleştiriliyor.

Bu iddialara TRT 3 sayfalık savunma ile cevap verdi. 

Açıklamada, Cumhurbaşkanı’nın ziyaretine yönelik 5 saatlik özel programın yanı sıra 20.5 saatlik de yayın yapıldığı ifade edildi. 33 canlı yayının yapıldığı belirtilen açıklamada canlı yayınların dışında hem internet sitesinden hem de sosyal medyadan bu yayınların da paylaşıldığı aktarıldı.

TRT’nin kamuoyunu yayın yaptığına dair ikna etmeye çalıştığı açıklamada yayınların yanı sıra sosyal medya paylaşımlarının da 2 binden fazla beğeni, paylaşım ve yorum aldığına da dikkat çekildi.

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