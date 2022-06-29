TRT'den Milli Takımlar için skandal video! Apar topar silindi

TRT Spor Yıldız'ın paylaştığı video sosyal medyada gündem oldu. Türk Milli Takımları için hazırlanan videoda Arap ezgilerinin yer alması tepki çekti.

TRT Spor Yıldız'ın Türk Milli Takımları için hazırladığı video sosyal medyada tepki çekti.

TRT Spor Dijital Olimpiyat köyünde başlığıyla ve Akdeniz Oyunları etiketiyle paylaşılan gönderi kısa süre içerisinde kaldırıldı. Bu gönderinin kısa süre içinde silinmesi tepkilerin önüne geçemedi.

Hazırlanan videonun için Arap ezgileri bulunması yoğun bir tepki aldı. Kısa süre içinde video kaldırılmasına rağmen çok sayıda yorum yapıldı.