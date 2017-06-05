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  3. 05 Haziran 2017 20:36

Ünlü fenomen bu sefer Hatipoğlu'nu trolledi

Katıldığı televizyon programlarında kendinden söz ettiren Korcan Cinemre ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu'yu trolledi.

Ünlü fenomen bu sefer Hatipoğlu'nu trolledi
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Daha önce katıldığı televizyon programında sunucuları trollemesi ile adından söz ettiren Korcan Cinemre'nin son kurbanı ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu oldu.

Katıldığı TV programlarında gerek sunucuları gerekse yarışmacıları trollemesi ile fenomen olan Korcan Cinemre'nin hedefinde bu kez Nihat Hatipoğlu vardı.

"TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA..."

Alandaki kalabalık arasından söz alan ve Kırgız Türkü olduğunu belirten Cinemre, ünlü ilahiyatçıya "Toplu taşıma araçlarında yüksek sesle müzik dinlemek kul hakkına girer mi?" sorusunu yöneltti.

NİHAT HATİPOĞLU CEVAPLADI

Hiçbir şey olmamış gibi Cinemre'nin sorusuna cevap veren Hatipoğlu, "Başkalarına saygısızlıktır ve doğru bir şey değildir" dedi.

nihat hatipoğlu , korcan cinemre