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  3. 03 Aralık 2020 08:52

Uykusuz’dan dikkat çeken ‘Katar’ kapağı

Mizah dergisi Uykusuz, Borsa İstanbul’un yüzde 10’nun Katar’a satılmasını ve hafta içi saat 21:00’dan sonra uygulamaya konulan sokağa çıkma yasaklarını bu haftaki kapağına taşıdı.

Uykusuz’dan dikkat çeken ‘Katar’ kapağı
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Haftalık mizah dergisi Uykusuz, Borsa İstanbul’un yüzde 10’nun Katara satılmasını ve koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta içi saat 21:00’dan sonra uygulamaya konulan sokağa çıkma yasaklarını bu haftaki kapağına taşıdı.

Kapakta saat 21:00’dan sonra penceresinden dışarı bakan bir vatandaşın “Saat 21:00’dan sonrasını Katar’a satmışlar” dediği görülüyor.

İşte o kapak:

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