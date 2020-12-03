Uykusuz’dan dikkat çeken ‘Katar’ kapağı

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Haftalık mizah dergisi Uykusuz, Borsa İstanbul’un yüzde 10’nun Katara satılmasını ve koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta içi saat 21:00’dan sonra uygulamaya konulan sokağa çıkma yasaklarını bu haftaki kapağına taşıdı.
Kapakta saat 21:00’dan sonra penceresinden dışarı bakan bir vatandaşın “Saat 21:00’dan sonrasını Katar’a satmışlar” dediği görülüyor.
İşte o kapak:
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