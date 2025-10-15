  1. Anasayfa
  2. Medya
  3. ''Valiye şemsiye var, gazilere yok'' haberini yapan gazeteciye 2 kez gözaltı!

''Valiye şemsiye var, gazilere yok'' haberini yapan gazeteciye 2 kez gözaltı

Güncelleme:

Iğdır'da 19 Eylül Gaziler Günü'nde yağmurlu havada açık alanda gerçekleştirilen törende Iğdır Valisi Ercan Turan'ın alana şemsiye ile çıkarken alandaki gazilerin şemsiyesiz kalmasını haber yapan muhabir önce Emniyet ardından da Jandarma tarafından gözaltına alındı.

Iğdır'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla 100. Yıl Halk Kütüphanesi önünde çelenk sunma töreni gerçekleştirilmişti. Tören sırasında etkili olan yağış nedeniyle Iğdır Valisi Ercan Turan şemsiye ile alana çıkmıştı.

Ancak Şehit Aileleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ahmet Akdeniz ile Türkiye Harp Malulü, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Orhan Severli başta olmak üzere gaziler yağmur altında kalmıştı. Alanda bulunan basın mensuplarının görüntü aldığı fark edildiğinde ise alandaki şemsiyelerin toplatılması dikkat çekmişti.

Haberi yapan gazeteciye çifte gözaltı

Iğdır'da, Gaziler Günü dolayısıyla Iğdır Valisi Ercan Turan'ın da katıldığı sağanak yağış altındaki törende İhlas Haber Ajansı'nın gündeme getirdiği "Valiye şemsiye var, gazilere yok" haberinin ardından İHA muhabiri Sebahattin Yum, dün 15.20 sıralarında Iğdır Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Iğdır merkezdeki İHA bürosundan alınan Sebahattin Yum, daha sonra sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada ifadesi alınan İHA muhabiri Sebahattin Yum'un, Vali Ercan Turan'ın şikayeti üzerine ifadesine başvurulduğu öğrenildi.

Yaklaşık 2 saat Emniyet Müdürlüğü'nde kalan Sebahattin Yum 17.20 sıralarında serbest bırakıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Yum, "Büroda haber yazarken kapı çalındı, iki memur arkadaş geldi. İfademin alınacağını söylediler. Konuyu sordum, konunun ne olduğunu bilmediklerini söylediler. Önce sağlık raporu için hastaneye gittik. Rapor aldıktan sonra emniyete gittik. Konunun 19 Eylül'de yaptığımız haberle alakalı olduğunu söylediler. 'Valiye şemsiye var gaziye yok' haberi olduğunu öğrendik. Iğdır Valisi Ercan Turan hakkımda şikayetçi bulunmuş. Halkı yanıltıcı bilgi verildiği iddia edilmiş. Biz de ifademizde ne gördüysek onu yazdığımızı söyledik" dedi.

İHA muhabiri Sebahattin Yum, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldıktan sonra jandarma tarafından ifadesi için tekrar gözaltına alındı.

İHA

text-ad
Etiketler gazeteci vali şemsiye gaziler yağmur
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırarken İslam Memiş'ten altın değerinde bir uyarı geldi! Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırarken İslam Memiş'ten altın değerinde bir uyarı geldi! 80 yazan yerde 88'le gidenlere kötü haber: Trafikdaki hız cezalarında yüzde 10 tolerans kalkıyor! 80 yazan yerde 88'le gidenlere kötü haber: Trafikdaki hız cezalarında yüzde 10 tolerans kalkıyor! İstanbul'da saldırı hazırlığındaki 5 şüpheli son anda yakalandı! İstanbul'da saldırı hazırlığındaki 5 şüpheli son anda yakalandı! O Türkiye'nin sanal dünya bağımlısı genci: Yıllardır oturduğu yerden kalkmıyor! O Türkiye'nin sanal dünya bağımlısı genci: Yıllardır oturduğu yerden kalkmıyor! Kıvanç Tatlıtuğ'un attığı imza dudak uçuklattı! Kıvanç Tatlıtuğ'un attığı imza dudak uçuklattı! Çanakkale'de korkunç cinayet: Astsubay, astsubayı öldürdü! Çanakkale'de korkunç cinayet: Astsubay, astsubayı öldürdü! Türkiye'nin en ''şen şakrak'' ismi bombayı patlattı: ''Brad Pitt ile tanştık ve yakıştık'' Türkiye'nin en ''şen şakrak'' ismi bombayı patlattı: ''Brad Pitt ile tanştık ve yakıştık'' Gazeteci Hakan Tosun'un öldürüldüğü yerde bir muhabire daha tehdit! Gazeteci Hakan Tosun'un öldürüldüğü yerde bir muhabire daha tehdit! İki aylık eşinin boğazını keserek öldürüp tahliye edilmişti... İnfial yaratan karar kaldırıldı! İki aylık eşinin boğazını keserek öldürüp tahliye edilmişti... İnfial yaratan karar kaldırıldı! Pos cihazlarında büyük tuzak: Kredi kartıyla ödedikleri hesap yüzünden karakolluk oldular! Pos cihazlarında büyük tuzak: Kredi kartıyla ödedikleri hesap yüzünden karakolluk oldular!
KONDA'nın ''Türkiye yaşam tarzı olarak hangi ülkeye benzemesini istersiniz'' anketi açıklandı! KONDA'nın ''Türkiye yaşam tarzı olarak hangi ülkeye benzemesini istersiniz'' anketi açıklandı! Mansur Yavaş karşı taarruza geçti: Gökçek hakkındaki en büyük dosya geliyor! Mansur Yavaş karşı taarruza geçti: Gökçek hakkındaki en büyük dosya geliyor! A Milliler, Gürcistan'a gol olup yağdı; Türkiye: 4 - Gürcistan: 1 A Milliler, Gürcistan'a gol olup yağdı; Türkiye: 4 - Gürcistan: 1 Hava durumu raporu değişti: Kısa bir molanın ardından daha şiddetli yağmurlar geliyor! Hava durumu raporu değişti: Kısa bir molanın ardından daha şiddetli yağmurlar geliyor! Elinde kırbaçla aileye saldıran zorba için istenen ceza belli oldu Elinde kırbaçla aileye saldıran zorba için istenen ceza belli oldu Sabah sabah kahroldu: Ölüm 21 yaşındaki anne ile 1,5 yaşındaki çocuğunu uyurken yakaladı! Sabah sabah kahroldu: Ölüm 21 yaşındaki anne ile 1,5 yaşındaki çocuğunu uyurken yakaladı! Araç sahiplerine güzel haber: Bir kez daha indirim geliyor! Araç sahiplerine güzel haber: Bir kez daha indirim geliyor! AK Parti'den Bahçeli'ye ret! Bebek katilinin umut hakkı hayali suya düştü! AK Parti'den Bahçeli'ye ret! Bebek katilinin umut hakkı hayali suya düştü! İşte yeni çağın yeni pandemisi: Türkiye'de her gün 82 kişi bu rahatsızlık yüzünden ölüyor! İşte yeni çağın yeni pandemisi: Türkiye'de her gün 82 kişi bu rahatsızlık yüzünden ölüyor!