YIlmaz Özdil'den CHP'ye ''Kahraman Yolculuğu'' uyarısı

Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kampanya direktörü Necati Özkan'ın seçim dönemini ve yürütülen kampanyayı anlattığı “Kahramanın Yolculuğu” kitabını sonrası CHP'de başlayan tartışmayı değerlendirdi.

Yılmaz Özdil'in sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından 'Kahramanın Yolculuğu' tartışmasıyla ilgili yorumu şöyle:

Fatih Portakal'dan ''Kahramanın Yolculuğu'' yorumu !

"Kahramanın Yolculuğu, Necati Özkan, Canan Kaftancıoğlu...

Bir seçimle kahraman olunuyorsa, 17 senedir girdiği her seçimi kazanana ne diyeceğiz?

Tevazu en büyük kahramanlıktır, bunu unutursak, 18’inci 19’uncu 20’nci sene de gider, haberimiz olsun."