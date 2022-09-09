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YouTube'dan Yenişafak’a LGBT cezası

YouTube'dan Yenişafak’a LGBT cezası

YouTube, Yeni Şafak’ın hazırladığı LGBT dosyasını 'nefret söylemi' gerekçesiyle yayından kaldırarak Yeni Şafak'ın Youtube hesabına 7 gün ceza verdi.

Yeni Şafak’ın LGBT dosyasını yayından kaldıran YouTube, 7 gün de yayın durdurma cezası verdi.

Yeni Şafak Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik, YouTube’un kararının dijital faşizm olduğunu ifade etti.

Çelik, şu ifadeleri kullandı:

“YouTube bir medya kurumuna açıkça sansür uyguladı. Bu karar, haberde yer alan bilim adamlarının görüşlerini de yok saymaktır. Tek taraflı bir yargılamaya giden YouTube, yine tek taraflı olarak kararını cezayı uygulayarak bildirdi.

Biz gazetecilerin fikir ve ifade özgürlüğünü, kanal abonelerimizin de haber alma özgürlüğünü kısıtladı. Kaldırılan içeriğimiz bilim dünyasında ve kamuoyunda faydalı bir tartışma çıkarmıştı. Bilimsel bir tarafı vardı bu dosyanın. Bu aslında dijital bir faşizmdir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti yasalarının yok sayılmasıdır. Çünkü biz gazetecilik faaliyetlerimizi yasalar çerçevesinde yürütüyoruz.

"İSTEDİĞİ HER ŞEYİ KALDIRACAK"

Bu karara karşılık hukuki bir süreç başlatacağız. Çünkü bu şu demektir, YouTube istediği her içeriği kaldıracak, istediği kullanıcıyı engelleyecek ve istemediği hiçbir içeriği, videoyu da yayınlamayacak. Bunu ilan etmiş oluyor. Bundan sonra bizim için YouTube'da gazetecilik yapmak zor. Bunun farkındayız ama bunun hukuki mücadelesini vereceğiz. Kamuoyu mücadelesini de vereceğiz.”

 

Etiketler Yeni Şafak youtube youtube kanalı lgbt ceza
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