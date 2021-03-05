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20 bin öğretmen ataması için tarih belli oldu

20 bin öğretmen ataması için tarih belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı'nca açıklanan takvime göre, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için 15-26 Mart'ta ön başvurular alınacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, yeni öğretmen atamasında takvimi açıkladı.

Buna göre, 19 bin 960 sözleşmeli öğretmen ataması için 15-26 Mart'ta ön başvurular alınacak.

Adayların sözlü sınava gireceği merkezler 3 Mayıs'ta ilan edilecek. Sözlü sınavlar 17 Mayıs ile 6 Haziran arasında yapılacak.

Sonuçlar 8 Temmuz'da ilan edilecek. Sınavda başarılı olanlar 1 ile 6 Eylül tarileri arasında atama tercihlerini yapacak. Atama sonuçları, 8 Eylül'de ilan edilecek.

Etiketler öğretmen ataması atama tarihleri milli eğitim bakanlığı
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