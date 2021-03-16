  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Memur
  4. 20 bin öğretmen atamasında başvurular başladı

20 bin öğretmen atamasında başvurular başladı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için ön başvurular ve sözlü sınav merkezi tercihleri 26 Mart'a kadar yapılabilecek.

MEB'in internet sitesinde 2021 yılı 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için ön başvurular, "ilkatama.meb.gov.tr" internet adresinden alınmaya başladı.

Ön başvurular ve sözlü sınav merkezi tercihleri bugünden itibaren 26 Mart'a kadar yapılabilecek. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilanı ise 3 Mayıs'ta yapılacak.

Sözlü sınavlar 17 Mayıs-6 Haziran'da yapılacak, sonuçlar 8 Temmuz'da açıklanacak. Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar 12-16 Temmuz tarihleri arasında alınacak ve 2 Ağustos'ta sonuçlandırılacak.

Ayrıca Kovid-19 salgını sebebiyle karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adaylar da başvurularını, 17 Mayıs-18 Haziran'da yapacak. Bu durumdaki adayların sözlü sınavları, 21-25 Haziran arasında düzenlenecek.
Atama tercihleri 1-6 Eylül'de alınacak, sonuçları ise 8 Eylül'de duyurulacak.

Etiketler öğretmen ataması meb başvuru
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kılıçdaroğlu: ''Erdoğan Andımız'dan neden rahatsız açıklasın''
Myanmar’da darbe cehennemi: Ölü sayısı 138’i geçti
Cumhur, Millet derken... Üçüncü bir ittifak mı geliyor ?
Kritik adım atılıyor! Artık hiçbiri marketlerde satılamayacak!
Trabzon'da ilk insanların yaşadığı mağarayı son insanlar talan etti!
İmamoğlu ve Yavaş'ın yetkileri kısıtlandı!
Meteoroloji saat verip uyardı: Yağışlar fena vuracak!
Genç kadın, 25 yaşında erkek olduğunu öğrendi!
İşte 48 ay taksitle alınabilecek otomobiller
Muhittin Böcek istifa mı edecek? Sessizliğini bozdu