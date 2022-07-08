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Bakan Bilgin açıkladı: En düşük memur maaşı 9 bin 707 TL oldu

Bakan Bilgin açıkladı: En düşük memur maaşı 9 bin 707 TL oldu

Sosyal medya hesabından zamlı memur maaşlarıyla ilgili paylaşımda bulunan Çalışma Bakanı Bilgin "Yüzde 41,7’lik ikinci memur maaş artışıyla birlikte zamlı maaşlar hesaplara yatıyor" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yüzde 41,7'lik zamlı memur maaşlarının hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu.

Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme irademizin bir parçası olarak 6 ay sonra yaptığımız yüzde 41,7’lik ikinci memur maaş artışıyla birlikte zamlı maaşlar hesaplara yatıyor. Hayırlı olsun" ifadesini kullandı.

"Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü tutuyoruz" başlığıyla Bilgin'in paylaşımında yer alan görselde ise yüzde 41,7'lik zam oranı ile en düşük memur maaşının 9 bin 707 lira olduğu öne sürüldü. Ancak 15/1 derecedeki memurun maaşı 9 bin 51 lira. Vergi dilimi nedeniyle de maaşlar önümüzdeki aylarda daha da düşecek. 

Etiketler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Vedat Bilgin
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