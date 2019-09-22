Memura verilen zam zaman geçtikçe eridi !

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’nun (KESK) çalışması, özellikle ağırlaşan ekonomik kriz altında zar zor geçinmeye çalışan kamu emekçilerinin yaşam koşullarını ortaya koyarken, hükümetin kaşıkla verdiğini kepçeyle aldığını gösterdi. İşte KESK tarafından yapılan çalışmanın detayları:

REFAH PAYI YOK

2012’de imzalanan toplu sözleşmeyle memura yüzde 4+4 zam verilirken, yıllık enflasyon yüzde 6.36 oldu. 2013’teki yüzde 3+3 zamma karşılık enflasyon yüzde 7.4’tü. 2014’te taban aylıkta net 125 TL artış olurken, enflasyon yüzde 8.17’yi gördü. 2015’te yüzde 3+3 artışa karşılık enflasyon yüzde 8.81, 2016’da yüzde 6+5 artışa karşılık enflasyon 8.53 oldu.

2017’de maaş zammı yüzde 3+4, enflasyon yüzde 11.92, 2018’de zam yüzde 4+3.5, enflasyon yüzde 20.3, 2019’da zam yüzde 4+5, hedeflenen enflasyon yüzde 15.9. Büyümeden ise hiç refah payı verilmedi.

Son toplu sözleşmenin anlaşmazlıkla sonuçlanması sonrası devreye giren Kamu Hakem Kurulu da, memur ve memur emeklilerine 2020 için yüzde 4+4, 2021 için yüzde 3+3 zam öngördü.

2004’te 722 TL olan ortalama maaşla 23 çeyrek altın alınabiliyordu. Bu yılın eylül ayına gelindiğinde ise 4 bin 306 TL olan ortalama maaşla ancak 9 çeyrek altın alınabiliyor.

- Ortalama maaş 12 yılda 330 dolar (yüzde 31) eridi. 2008’de 1301 TL olan ortalama maaşın karşılığı 1070 dolardı. Eylül 2019’da 4 bin 306 TL olan ortalama maaşın karşılığı 740 dolara geriledi.

ZAM ÜSTÜNE ZAM

İlk 6 ayda 4 bin 650 TL aylık alan kamu çalışanının eline, temmuzda sözleşme zammı ve 6 aylık enflasyon farkıyla birlikte 4 bin 930 TL geçmeye başladı. Bu kişinden bir yılda kesilen gelir vergisi tutarı 8 bin 45 TL.

- Yılın ikinci yarısında, kamu çalışanı ve emeklisine yüzde 5 maaş artışı yapılırken, elektrik ve doğalgaza son iki ayda yüzde 32, akaryakıta yüzde 30, sigaraya yüzde 40, toplu taşımaya yüzde 40, çaya yüzde 32, şekere yüzde 16, salatalığa yüzde 23.3, domatese yüzde 12.7 zam geldi. Köprü geçiş ücretleri yüzde 47, yurtdışı çıkış harcı yüzde 333, yurtdışından getirilen telefonların harcı da yüzde 300 arttı.

İŞ GÜVENCESİ HIZLA AZALIYOR

Kamu çalışanları gittikçe güvencesiz hale geliyor. 2014’te 2 milyon 438 bin 187 olan kadrolu çalışan sayısı 2019’a gelindiğinde sadece 21 bin 613 artışla 2 milyon 459 bin 800’e çıktı. Buna karşın 2014’te 92 bin 957 olan sözleşmeli personel sayısı 161 bin 606 kişi artarak 254 bin 563’e çıktı.

600 bin sağlık personelinin temel sorunlarından olan fiili hizmetten yararlanma hakkı (yıpranma payı) yeni toplusözleşme metninden çıkarıldı. Gerekçe olarak hem sınırlı sayıda personeli kapsayan hem geçmiş çalışma yıllarını kapsamayıp yıpranma payından yararlanmayı fiili çalışma süresi şartına bağlayan düzenleme gösterildi.

Kamu emekçilerinin, “çalışmayan eş ücreti” sadece 20 TL, 900 bin öğretmenin mevcutta 1180 TL olan öğretim yılına hazırlık ödeneği (kırtasiye parası) 30 TL, hizmet kollarında sınırlı sayıda kamu emekçisinin çeşitli adlar altında toplanan tazminatları da brüt 15 TL artırıldı.