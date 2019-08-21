SON DAKİKA
MİLYONLARCA MEMUR VE EMEKLİNİN ZAM UMUDU HAKEM HEYETİNE KALDI
  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Memur
  4. 21 Ağustos 2019 17:41

Milyonlarca memur ve emeklinin zam umudu hakem heyetine kaldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında zam görüşmelerinde uzlaşma sağlanamadığı için hakem heyeti sürecinin başladığını duyurdu.

Milyonlarca memur ve emeklinin zam umudu hakem heyetine kaldı
A+ A-

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, memurlara maaş zammına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir basın toplantısı düzenledi.

Selçuk basın toplantısında hakem heyeti sürecinin resmen başladığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Resmi teklifin yapıldığı 4 toplantı yaptık. Masada uzlaşmayı sağlamak önceliğimiz oldu. Hakem kurulu süreci bugün resmen başladı."

Hükümet memur ve memur emeklilerine 2020 yılı için yüzde 4+4, 2021 yılı için ise yüzde 3+3 zam önermişti. Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın ise tarafların anlaşma süresinin dolması üzerine görüşmelerde anlaşma sağlanamadığını açıklamıştı.

Hükümet ve memur sendikalarının yürüttüğü toplu görüşmeler yaklaşık 3.2 milyon kamu görevlisi, 2 milyon emeklisini ilgilendiriyor.

Bu sabah saat 05.30 sıralarında bakanlığa gelen Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, Bakan Zehra Zümrüt Selçuk ile tekrar görüştü ancak bir sonuç alınamadı. Memur-Sen, 4 ayrı zam oranında 20 puan isterken, bakanlığın teklifi ise 14 puanda kaldı.

 

 
 

emekli zammı , memur zammı , memur maaşına zam , memur emeklisi maaşına zam
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM