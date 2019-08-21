Milyonlarca memur ve emeklinin zam umudu hakem heyetine kaldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, memurlara maaş zammına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir basın toplantısı düzenledi.

Selçuk basın toplantısında hakem heyeti sürecinin resmen başladığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Resmi teklifin yapıldığı 4 toplantı yaptık. Masada uzlaşmayı sağlamak önceliğimiz oldu. Hakem kurulu süreci bugün resmen başladı."

Hükümet memur ve memur emeklilerine 2020 yılı için yüzde 4+4, 2021 yılı için ise yüzde 3+3 zam önermişti. Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın ise tarafların anlaşma süresinin dolması üzerine görüşmelerde anlaşma sağlanamadığını açıklamıştı.

Hükümet ve memur sendikalarının yürüttüğü toplu görüşmeler yaklaşık 3.2 milyon kamu görevlisi, 2 milyon emeklisini ilgilendiriyor.

Bu sabah saat 05.30 sıralarında bakanlığa gelen Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, Bakan Zehra Zümrüt Selçuk ile tekrar görüştü ancak bir sonuç alınamadı. Memur-Sen, 4 ayrı zam oranında 20 puan isterken, bakanlığın teklifi ise 14 puanda kaldı.



