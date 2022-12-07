0 km araçta matrah düzenlemesinin ömrü kısa sürdü

Henüz 1 hafta olmasına rağmen AK Parti iktidarının sıfır km araçlar için getirdiği "ÖTV matrah düzenlemesi"nin etkisi sadece 7 günde yok oldu.

Gazeteci Emre Özpeynirci, sosyal meyda hesabından yaptığı paylaşımla otomotiv marka temsilcilerinin Ankara’ya çağırıldığını duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ‘acil’ olarak yapılan davetin içeriğine dair bir bilginin ise paylaşılmadığını belirtildi.

Toplantıya ilişkin detaylar ise bugün belli olmaya başladı. Bakan Yardımcısı’nın katılacağı bilgisinin alındığı toplantıda sektörel görüşme ve değerlendirmelerin yapılacağı öğrenildi. Bu toplantıların bundan sonra genel müdür ve CEO’lar ile rutin bir hale getirileceği de edinilen bilgiler arasında.

MATRAH DÜZENLEMESİ 1 ARALIK’TA YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Otomobil piyasasının beklediği ÖTV matrah düzenlemesi 24 Kasım'da Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenlemeye göre, otomobillerde ÖTV matrah limiti artırıldı. 1600 CC altı araçlarda alt limit 184 bin TL oldu.

ÖMRÜ KISA OLDU

Sıfır otomobil alma hayali kuran ve matrah düzenlemesi ile bayilere giden vatandaşlar aldıkları 'Araç yok' cevabıyla elleri boş döndü. İlk etapta sınırlı bir düşüş yaşayan ikinci el oto piyasası ise bayilerde sıfır otomobil olmaması üzerine tekrar artışa geçti.

SIFIR ARAÇLARDA DA İNDİRİM BEKLENİRKEN ZAM GELDİ

Matrah düzenlemesi sonrası indirim beklenen sıfır araç piyasasında da aksi olarak artış yaşandı.

Birçok markada yaşanan artışları sosyal medya hesabından paylaşan gazeteci Emre Özpeynirci, paylaşımına “Matrah güncellendi, zamlar sürüyor” notunu düştü.

Son dakika‼️



Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bugün hemen hemen tüm otomotiv marka temsilcilerini acil olarak Ankara'ya çağırmış.



Dün gönderilen davetin içeriği hakkında hiç bir bilgi verilmemiş...



Takipteyim... — Emre Özpeynirci (@eozpeynirci) December 7, 2022