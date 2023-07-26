2. el araç satışındaki yeni düzenbazlık ortaya çıktı

İktidarın ikinci el araçlardaki fahiş fiyatlara karşı geç kaldığı adımlar sonuç vermemeye devam ediyor. Piyasanın çakalları, yasakları delmeye devam ederken son olarak getirilen "ikinci el araç, aracın sıfırından pahalı olamaz" kuralını da delmenin yolunu buldu.

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Başkanı Aydın Erkoç, ikinci el araçların sıfır fiyatının üzerinde pazarlanmaması için yapılan düzenlemelerin "ekstralar" ile delinmeye başladığına dikkat çekti. Araç alım satımında gerçek kişilerin oynadığı role değinen Erkoç, "Tüm motorlu araç satıcıları olarak beklentimiz, 3 ve üzerinde araç alıp satanlara cezai işlemlerin uygulanması" dedi.

İkinci el araçların sıfır fiyatının üzerinde pazarlanmasına yönelik düzenleme, donanım, aksesuar ve bakım gibi "ekstra" unsurlar bahane edilerek aşılmaya çalışılıyor.

Ticaret Bakanlığı, 6 Temmuz'da gerçekleştirdiği yönetmelik değişikliğiyle, 15 Temmuz'dan itibaren ikinci el taşıtların üretici tarafından tavsiye edilen satış fiyatının üzerinde ilana çıkmasını, 1 Ocak 2024'e kadar yasaklamıştı.

Bazı araç satıcıları, söz konusu kısıtlamayı delmek için çeşitli yollar ararken şimdi de "ekstralar" bahane edilmeye başlandı. Buna göre, ikinci el araç satanlar, ilan sitelerinde aracın fiyatını sıfır fiyatının altında duyuruyor ancak araçta cam filmi, kaput filmi, boya koruma, hız sabitleyici, anahtarsız giriş gibi ekstra donanım ve aksesuarların yer alması bahane edilerek, satış fiyatı dışında ek bedeller talep ediliyor. Böylece, aracın fiyatı sıfır fiyatını aşmış oluyor.

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, salgın sürecindeki üretim ve lojistik sıkıntıları nedeniyle araç fiyatlarının arttığını belirterek, "Geçtiğimiz yıl bu fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından sıfır araçların 6 ay ve 6 bin kilometre kuralına uymadan satılamaması kararı getirildi, ancak bu uygulamanın bireysel olarak araç alıp satanları kapsamaması dolayısıyla fiyat artışlarının önüne geçilemedi" dedi.

"SUİSTİMAL EDENLER OLABİLİR"

Erkoç, şunları kaydetti:

"Bilindiği gibi şu an ilan sayfalarında yer alan ikinci el araç fiyatlarının distribütör tarafından belirlenen sıfır fiyatının üzerine çıkamayacağına ilişkin düzenleme yapıldı, ancak zaman zaman bu konuda vatandaşın gördüğü ilandan farklı fiyatlarla karşılaştığına dair sıkıntılar gündeme geliyor. Aksesuar durumu kontrol edilebilir, aksesuarsız olduğu halde yüksek fiyat yazılıyorsa gereken ceza verilebilir. Kurnazlık yapıp bunu kötüye kullananlar elbette cezalandırılmalı. Burada elbette ki aksesuar eklenebilen durumlar dışında bu konuyu suistimal edenler de olabilir, ancak bu işi, meslekle alakası olmayan, kayıtsız ve vergisiz bir şekilde bu işi yapan kişilerin daha fazla yaptığını görüyoruz."

Türkiye'de otomobil alım satımının bir yatırım aracı haline geldiğine işaret eden Erkoç, durumun sona ermesiyle fiyatların yükselmesine de engel olunabileceğini söyledi.

Araç alım satımında gerçek kişilerin oynadığı role değinen Erkoç, "Hiçbir vergi ödemeden ayak üstü alıp satanlar çok fazla. Cezai uygulamalar başladığında buradaki kayıt dışılığın önüne de geçilecektir. 'Al-sat'çı olarak tabir ettiğimiz, bayilerden araçları alıp stoklayan kişilere cezalar yazılmaya başladığı anda, bu suni köpüğün de fiyat artışlarının da önüne geçileceğini düşünüyoruz. Tüm motorlu araç satıcıları olarak beklentimiz, 3 ve üzerinde araç alıp satanlara cezai işlemlerin uygulanması" ifadesini kullandı.