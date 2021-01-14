Araç sahipleri dikkat! Cebinizden yüz binlerce lira çıkabilir

Trafiğe çıkan araçların kaza riskine karşı zorunlu trafik sigortası yaptırılıyor. Zorunlu trafik sigortası ile maddi hasarlı kazalar, sakatlık, ölüm gibi durumlarda zararlar sigorta tarafından karşılanıyor. 2021 yılının gelmesiyle birlikte ödemelere ilişkin limitlerde artış yaşandı.

2021 yılında kaza başına 43 bin lira, toplamda 86 bin lira, sakatlanma ve ölümde kaza başına 430 bin lira, toplamda 2 milyon 150 bin lira ödeme yapılıyor.

Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberine göre burada dikkat edilmesi gereken konuyu örneklemek gerekirse; herhangi bir kazaya karıştığınızda yüzde 100 oranında kusurlu bulunmanız halinde karşı tarafa verdiğiniz hasarın sadece 43 bin lirası zorunlu trafik sigortasından karşılanıyor. Kendi aracınızda oluşan hasarı ise sigorta şirketi karşılamıyor. Ancak karşı tarafın hasarı 43 bin liradan fazlaysa bu durumda kalan bakiyeyi cebinizden vermeniz gerekiyor.

OTOMOBİL FİYATLARI YÜKSELDİ

Günümüzde 30-40 bin liranın altında ikinci el otomobil kalmadı. Trafikte olup değeri milyonlarca lira olan otomobiller de bulunuyor. Tek farı 50-60 bin lira olan otomobile çarpılması halinde büyük masraflar ortaya çıkıyor. Bu nedenle yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı önlem almak da araç sahibinin elinde oluyor. Trafikte genel olarak araçlar yeni ve fiyatları da oldukça yüksek. Büyük maddi hasarlı kazalarda aracın tamir masrafı parça fiyatlarına göre yükseliş gösteriyor. Ancak trafik sigortası bu durumda sadece 43 bin lirayı ödüyor.

İHTİYARİ MALİ MESULİYET POLİÇESİNE DİKKAT

Trafik sigortası yaptırırken standart teminatların dışında sınırsız ya da belirlenen rakama göre ihtiyari mali mesuliyet poliçesi yaptırılıyor. Sınırsız poliçelerde karşı tarafa verilen hasarın boyutu ne olursa olsun cebinizden hiçbir ücret çıkmıyor. Bununla birlikte herhangi bir sakatlanma, ölüm anında yine ihtiyari mali mesuliyet poliçesi devreye giriyor ve kan parasına kadar ödeme yapıyor.

PRİMİ 200-250 LİRA CİVARINDA, TEMİNATI SINIRSIZ

Red Sigorta Marmara Bölge Müdürü Tolga Seller konuya ilişkin detaylı bilgileri paylaştı. Seller, trafikteki araçlarının değerinin yükseldiğini, trafik sigortasının teminatının tek başına çoğu zaman yeterli olmadığını, yaşanan kazalar sonrasında mal sahiplerinin mağdur olduğunu, ödenemeyen tutarlar nedeniyle mahkemelerin açıldığını belirtti. Tüm bu olumsuzlukların yaşanmaması adına zorunlu trafik sigortasına ek olarak 200-250 liraya sınırsız maddi ve manevi ihtiyari mali mesuliyet poliçesi yaptırılması gerektiğini söyledi. Ekstradan olması halinde ise İMM poliçesi 350 lira civarına yapılabiliyor.

Seller “250 lira civarında tutan poliçeyi yaptırdıktan sonra hasarın boyutu ne olursa olsun sigorta şirketi hepsini ödüyor. Bazı sigorta şirketlerinde sınırsız ihtiyari mali mesuliyet poliçesinde 50 bin liralık muafiyet bulunuyor. Örnek vermek gerekirse, bir kazaya karıştınız ve hasar boyutu 150 bin lira. 43 bin lirayı trafik sigortanız ödüyor, geriye kalan 107 bin liranın 57 bin lirasını da ihtiyari mali mesuliyet sigortasından karşılıyor. Kusurlu taraf sadece 50 bin lira ödüyor. Ancak kaskosu varsa 50 bin lirayı da kasko ödüyor ve cebinden para çıkmamış oluyor. Kaskosunda da İMM limitinin yüksek olması gerekiyor” dedi.

TEMİNATLAR YETERSİZ KALIYOR

Teminatların yetersiz kalması nedeniyle mağduriyetlerin yaşandığına değinen Seller, bu durumun araç sahiplerine acenteler tarafından anlatılması ve sorun yaşanmaması adına İMM poliçesinin yapılması gerektiğini söyledi.

KASKOYA DA EKLENEBİLİYOR

İhtiyari mali mesuliyet sigortası hem kaskosuz hem de kaskolu araçlarda geçerli oluyor. Sadece ticari olarak tescil edilmiş araçları bu durum kapsamıyor. Hafif ticari araçlarda ise İMM poliçesi geçerli oluyor. İsteğe göre hem trafik sigortasına ek olarak, hem de kaskoya eklenerek İMM alınabiliyor.

SIFIR OTOMOBİLLER 200 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

Otomotiv bayilerinin sattığı sıfır otomobillerin fiyatları neredeyse 200 bin liradan başlıyor. 200 bin liralık otomobille maddi hasarlı trafik kazası yaşanması halinde tamir masrafı büyük ihtimalle yüksek çıkıyor.