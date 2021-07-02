Doğuş Otomotiv, Irak pazarından çekildi

Irak’ın Erbil şehrinde kurulu bulunan D-Auto Limited Liability Company şirketi Volkswagen AG ve Audi Volkswagen Middle East FZE ile olan sözleşmesinin feshi nedeniyle faaliyetlerine son verme kararı aldı.

Doğuş Otomotiv Irak pazarı için sözleşme yenilemeyerek bölgeden çıkma kararı aldı. Audi, Volkswagen araçların satışlarını gerçekleştiren Doğuş Otomotiv, Irak’ın Erbil kentinde bulunan şirketini de tasfiye ediyor.

Şirketten KAP’a yapılan açıklamaya göre, Irak’ta Volkswagen ve Audi marka araçların ithalatı, dağıtımı, satış sonrası hizmetleri ile ilgili faaliyetleri D-Auto LLC yürütüyordu. Doğuş Otomotiv, Audi Volkswagen Middle East FZE ve Volkswagen AG ile varmış olduğu mutabakat sonucunda fesih sözleşmesi imzalayarak distribütörlük faaliyetlerini sonlandırmış oldu.

TASFİYE İŞLEMLERİ BAŞLIYOR

Doğuş Otomotiv, distribütörlük faaliyetlerinin son bulması nedeniyle Irak’ta bulunan ve şirketin yüzde 100 hissedarı olduğu D-Auto Limited Liability Company’İ tasfiye etme kararı aldı.

TÜRKİYE’DE OLDUKÇA GÜÇLÜ

Doğuş Otomotiv Türkiye’de varlığını güçlü şekilde sürdürüyor. Şirket Borsa İstanbul’da yıldız pazarda işlem görürken, sermayesi 220 milyon lira olmasına rağmen özsermayesi 2 milyar 94 milyon lira seviyesine ulaşmış durumda. Sadece yüzde 14.73’ü halka açık bulunan şirketin BİST’te son işlem fiyatı 24.52 lira oldu.

Doğuş Holding, Doğuş Otomotiv’in yüzde 75.27’sine sahipken Doğuş Otomotiv Servis ve Tic. A.Ş. ise yüzde 10’unu elinde tutuyor. Geri kalan yüzde 14.73 ise halka açık durumda piyasada işlem görüyor. Şahenk ailesi sermayenin yüzde 74.36’sına hükmediyor.

D-Auto Limited Liability Company’nin sermayesi ise 150 milyon Irak Dinarı seviyesinde bulunuyor. Günümüz kuruyla yaklaşık olarak 890 bin liraya denk geliyor.