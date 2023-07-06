Ehliyet alacaklara kötü haber! Zam geliyor

Sürücü kurslarının 10 Temmuz’da yapılacak düzenleme ile zamlanacağı iddia edildi. İddialara göre ehliyet sahibi olmanın bedeli de böylelikle 13 bin lirayı bulacak.

TELE1’in aktardığına göre, sürücü kursu ücretlerine de zam gelecek.

İlgili haberde, sürücü kurslarının 10 Temmuz’da yapılacak düzenleme ile zamlanacağı, böylelikle ehliyet sahibi olmanın bedelinin 13 bin liraya çıkacağı bildirildi.

Ayrıca ücretlerin şehirlere göre de değişiklik göstereceği aktarıldı.

Ehliyet veya sürücü belgesi 16 farklı kategorideki sınıfa ayrılıyor.

Sınıflara göre sürücü belgesi şöyle; M, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, F

Ehliyet harç ücreti nereye yatırılıyor?

Sürücü kursundaki sınavları başarıyla geçtikten sonra ehliyet almak için ilk aşamada değerli kâğıt ve ehliyet harç ücreti ödeniyor. Değerli kağıt ve ehliyet harç ücreti Maliye Bakanlığı vezneleri, anlaşmalı bankalar ve PTT şubelerine, vakıf payı ise Türk Polis Teşkilatının protokol yaptığı bankalara yatırılıyor.

Sınıf sınıf güncel ehliyet fiyatları

A VE F sınıfı ehliyet fiyatları

A, A1, A2 ve F Sınıfı İçin Harç Ücreti: 825 TL,

Değerli Kağıt Bedeli: 624 TL,

Vakıf Payı: 145 TL,

Toplam: 1.594 TL

B sınıfı ehliyet fiyatları

Harç Ücreti: 2.489,90 TL

Değerli Kağıt Bedeli: 624 TL

Vakıf Payı: 145 TL

Toplam: 3.258,9 TL

B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G ve M sınıfı ehliyet fiyatları

Harç Ücreti: 4.154,70 TL

Değerli Kağıt Bedeli: 624 TL

Vakıf Payı: 145 TL

Toplam: 4.923,70 TL