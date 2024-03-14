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Elektrikli araçlarda arıza! Hyundai ve Kia, 170 bin aracı geri çağırıyor

Elektrikli araçlarda arıza! Hyundai ve Kia, 170 bin aracı geri çağırıyor
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Güney Kore'nin dev otomotiv firmaları Hyundai ve Kia, elektrikli araçlarında tespit edilen kritik bir yazılım hatası nedeniyle 170 bin aracı geri çağırıyor.

Güney Kore Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Hyundai ve kardeş şirket Kia'nın şarj sistemlerindeki yazılım sorunları nedeniyle Güney Kore'deki yaklaşık 170 bin elektrikli aracı geri çağıracağı belirtildi.

Buna göre Hyundai Ioniq serisi ve Genesis modelleri de dahil olmak üzere beş elektrikli araç modelinde 113 bin 916 aracını geri çağıracak. Kia ise 56 bin 16 elektrikli aracını geri çağıracak.

Bakanlık, hataları da açıkladı

Bakanlık, araçlarda kullanılan entegre şarj kontrol ünitelerinin yazılımında, düşük voltajlı bir bataryaya güç vermeyi zorlaştırabilecek ve araçların sürüş sırasında durma olasılığına yol açabilecek hatalar bulunduğunu söyledi.

Hyundai Motor Group'tan yapılan açıklamada, "Hyundai Motor ve Kia, müşterilerin rahatsızlık duymasını önlemek için derhal harekete geçecek" denildi.

Gönüllü geri çağırmaların ise 18 Mart'ta başlaması bekleniyor.

Etiketler hyundai kia elektrikli araç
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