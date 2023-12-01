Film gibi dolandırıcılık! İkiz ilanla 885 bin lira çarptı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde internet sitesinde satışa konulan aracın plakasını kopyalayan dolandırıcı, aracın sahibi ile dolandırdığı kişiyi noterde buluşturup 885 bin lira dolandırdı.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde iddialara göre O.Ş. bir süre önce aracını internet sitesinden ilana koydu. Bu sırada kimliği öğrenilemeyen bir dolandırıcı, O.Ş.’nin aracının ilanını kopyalayarak sahte bir ilan açtı.

Y.Ç. de dolandırıcının paylaştığı ilanı görerek satın almak istedi. Dolandırıcı ile irtibata geçen Y.Ç., İstanbul’dan yola çıkarak aracı satın almak için Kdz. Ereğli ilçesine geldi. Bu sırada dolandırıcı kendisini Y.Ç. olarak tanıtıp, O.Ş. ile de irtibata geçerek aracı satın almak istediğini söyleyerek noterin önünde randevu verdi. Y.Ç. de dolandırıcı ile telefonla görüştükten sonra 885 bin lirayı hesaba gönderip noterin önüne geldi.

Dolandırıcı Y.Ç.’ye O.Ş.’yi kastederek, “O benim vekilim, aracın satışını sana o verecek” dedi. Her şeyden habersiz noterin önünde buluşan Y.Ç. ve O.Ş. aracın satışı için noter binasına girdi.

O.Ş., Y.Ç.’den ödemeyi yaptıktan sonra aracın satışını vereceğini söyledi. Ancak Y.Ç. aracın sahibine ödemeyi yaptığını söyleyince gerçek ortaya çıktı. Yaşanan gerginliğin ardından olay yerine polis ekipleri çağrıldı.

Her iki taraf da birbirinden şikayetçi olurken, polis 885 bin lira ile ortadan kaybolan dolandırıcının peşine düştü.

İHA