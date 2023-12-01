  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Otomobil / Motosiklet
  4. Film gibi dolandırıcılık! İkiz ilanla 885 bin lira çarptı

Film gibi dolandırıcılık! İkiz ilanla 885 bin lira çarptı

Film gibi dolandırıcılık! İkiz ilanla 885 bin lira çarptı
Güncelleme:

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde internet sitesinde satışa konulan aracın plakasını kopyalayan dolandırıcı, aracın sahibi ile dolandırdığı kişiyi noterde buluşturup 885 bin lira dolandırdı.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde iddialara göre O.Ş. bir süre önce aracını internet sitesinden ilana koydu. Bu sırada kimliği öğrenilemeyen bir dolandırıcı, O.Ş.’nin aracının ilanını kopyalayarak sahte bir ilan açtı. 

Y.Ç. de dolandırıcının paylaştığı ilanı görerek satın almak istedi. Dolandırıcı ile irtibata geçen Y.Ç., İstanbul’dan yola çıkarak aracı satın almak için Kdz. Ereğli ilçesine geldi. Bu sırada dolandırıcı kendisini Y.Ç. olarak tanıtıp, O.Ş. ile de irtibata geçerek aracı satın almak istediğini söyleyerek noterin önünde randevu verdi. Y.Ç. de dolandırıcı ile telefonla görüştükten sonra 885 bin lirayı hesaba gönderip noterin önüne geldi.

Dolandırıcı Y.Ç.’ye O.Ş.’yi kastederek, “O benim vekilim, aracın satışını sana o verecek” dedi. Her şeyden habersiz noterin önünde buluşan Y.Ç. ve O.Ş. aracın satışı için noter binasına girdi.

O.Ş., Y.Ç.’den ödemeyi yaptıktan sonra aracın satışını vereceğini söyledi. Ancak Y.Ç. aracın sahibine ödemeyi yaptığını söyleyince gerçek ortaya çıktı. Yaşanan gerginliğin ardından olay yerine polis ekipleri çağrıldı.

Her iki taraf da birbirinden şikayetçi olurken, polis 885 bin lira ile ortadan kaybolan dolandırıcının peşine düştü.

İHA

Etiketler ikiz ilan plaka sahte ilan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Hande Erçel'in Suudi Arabistan'a özel ''mini'' dekoltesi olay oldu
Yunan televizyonunda skandal Türkiye haritası
Çalışan emekliye 5 bin TL ek ikramiye için tarih belli oldu
Ünlü şarkıcı yaşıtlarını isyan ettirdi: ''Artık yaşlanır mısın lütfen ?''
İstanbul'da büyük elektrik kesintisi! Bu ilçeler kararacak!
Baştan aşağı yenilenen Dacia Duster hibrit olarak ortaya çıktı
Erdoğan 4 üniversiteye rektör atadı; tartışmalı isim de atandı
Edirne'de içme suyuna sabotaj: ''Bu namussuzluğu, şerefsizliği yapanların yakasını bırakmayacağım''
Malatya'da büyük deprem! Çevre iller de sarsıldı
Belaruslu ünlü top modelin mücevherleri İstanbul’da kayboldu