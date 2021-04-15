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Ford Otosan üretime 2. kez ara veriyor

Ford Otosan otomotiv sektörü genelinde üretim aksamalarına neden olan yarı iletken tedarikinde sorunlar nedeniyle ikinci defa üretime ara verme kararı aldı.

Şirket Transit ve Custom modellerini ürettiği Gölcük fabrikasında üretimi 19 Nisan ile 13 Haziran tarihleri arasında durduracak.

Ford Otosan’ın Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndaki açıklaması şöyle: “Yarı iletken tedarikinde yaşanan küresel sıkıntıların devam etmesinin yanında, Japonya’daki deprem ve yangının neden olduğu yarı iletken malzemelerde ilave tedarik sorunları ortaya çıkmıştır.”

Üretimde oluşacak kaybı hazirandan sonra imalat hızını artırarak hafifleteceğini belirten şirket, bu yılki toplam üretim ve satışların yıl başında belirlediği aralıkta kalacağını öngördü.

Ford Otosan 2021’de 390 bin ila 410 bin adet üretim ve 415 bin ila 435 bin adet satış öngörüyordu.

Şirket Courier modelini ürettiği Yeniköy ve kamyon ile çekici ürettiği Eskişehir fabrikasında üretime devam edecek.

Ford Otosan yine elektronik bileşen tedarikindeki sorunlar nedeniyle Yeniköy ve Gölcük fabrikasında üretime 3-9 Nisan’da ara vermişti.

Etiketler Ford Otosan Gölcük
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