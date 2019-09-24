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  4. 24 Eylül 2019 13:11

Ford yüz binlerce aracını geri çağırdı!

Amerikalı otomobil üreticisi Ford, akülerinde sızıntı olması sebebiyle 322 bin aracını geri çağırdığını duyurdu. Yapılan açıklamada, bu araçların yangına sebep verdiği belirtildi.

Ford yüz binlerce aracını geri çağırdı!
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Almanya Federal Otomotiv Dairesi (KBA) aküden sızan asitin motorda yangına yol açabileceği uyarısında bulundu. Ford’dan yapılan açıklamada Galaxy, S-Max ve Mondeo model araçların akülerinden sızan asitin aşırı derecede ısınmaya ve daha yüksek voltajda elektrik iletimine yol açabileceği belirtildi. Ayrıca bu hatadan dolayı aracın yanması için motorun çalışmasına da gerek yok!

Söz konusu modellerin 13 Şubat 2014 ile 11 Şubat 2019 tarihlerinde Valencia’daki fabrikada üretildiği de belirtildi. Servise bu sebepten dolayı geri gelen araçların onarılması ise 10 dakika sürüyor. Serviste araçların akü ile sensörleri arasına yerleştirilen bir bağlantı kablosu aracılığıyla olası bir sızıntı durumunda sensörler devre dışı kalmıyor ve aşırı ısınmanın böylece önüne geçilmiş oluyor.
 
 

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