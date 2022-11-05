Görüntüler ilk kez paylaşıldı: İşte Togg'un üretim aşamaları

29 Ekim'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Bursa Gemlik'te açılışı yapılan yerli otomobil Togg'un üretildiği fabrika içinden bugüne kadarki en net görüntüler paylaşıldı.

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un, seri üretiminin başladığı Gemlik'teki fabrikasından üretim sürecine ilişkin götüntüler paylaşıldı.

Panellere kaynak yapan robotlar, araçların üzerinde çalışan işçiler ve boya hattı... Yerli otomobil Togg'un üretildiği fabrika ilk kez bu kadar ayrıntılı bir şekilde paylaşıldı.

Togg'un Bursa Gemlik'teki fabrikası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılmış ancak açılıştan kısa süre sonra fabrika içinden paylaşılan bazı görseller özellikle sosyal medyada tartışma konusu olmuştu.

Söz konusu görüntülerin ardından Fabrikanın tamamlanmadığı, araçların Gemlik'te üretilmediği iddiaları ortaya atılmıştı. Sessizliğini bozan Togg yönetimi sosyal medya hesaplarından fabrikadaki üretim bantlarını paylaştı.

NE ZAMAN TRAFİĞE ÇIKACAK?

Togg'un resmi Twitter hesabından paylaşılan tweette, "İnşaata başlangıç töreninden itibaren son gelişmeleri her ayın 18’inde sosyal medya hesaplarımızdan, #Togg Teknoloji Kampüsümüzün son halini 7/24 #HeyeCanlı Youtube kanalımızdan canlı olarak sizlere aktarmıştık. Şimdi de akıllı cihazlarımızın üretim aşamaları ile karşınızdayız. Videomuzun uzun versiyonunu Youtube kanalımızdan izleyebilirsiniz." ifadesi kullanıldı.

#YeniLigGemlik etiketinin kullanıldığı tweette TOGG'un üretim aşamalarının yer aldığı video paylaşıldı.

Togg'un uluslararası teknik yeterlilik (homologasyon) testlerinin tamamlanmasının ardından Mart 2023'te trafiğe çıkması bekleniyor.