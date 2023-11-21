Honda, 250 bin aracını geri çağırdı

Japon otomotiv devi Honda, 2014-2019 yılları arasında ürettiği 250 bin aracı, geri çağırdığını duyurdu.

Japon otomotiv devi Honda, 2014-2019 yılları arası ürettiği yaklaşık 250 bin aracı, motorlarında oluşabilecek ciddi bir arıza nedeniyle geri çağırıyor.

Honda tarafından yapılan açıklamaya göre, Acura ve Honda modellerinin motorlarındaki, motor arızasının en feci biçimlerinden biri olan biyel kolu yatağının kusurlu olduğu ve bunun da motorun "sürüş sırasında yanlış çalışmasına veya durmasına neden olarak yangın, çarpışma veya yaralanma riskini artırabileceği" bildirildi.

Honda'nın V6 motorunu taşıyan modelleri kapsayan bu çağrısı 2015-2020 Acura TLX ve 2016-2020 MDX modellerini kapsıyor. 2018 ve 2019 Honda Odyssey'ler, 2016, 2018 ve 2019 Pilotlar ve 2017 ile 2019 yılları arasında üretilen Ridgeline'lar da bu çağrıya dahil oldu.

Bunun, Honda'nın bu yılki 14'üncü ve en büyük beşinci geri çağırması olduğu belirtildi. Son yapılan çağrı, 2023 yılında diğer geri çağrılan Honda araçlarının sayısını üç milyonun üzerine çıkarıyor.

Honda, araç sahiplerinin Ocak ayı başında mektupla bilgilendirileceğini ve bayilerin motorları ücretsiz olarak inceleyeceğini, onaracağını ve değiştireceğini açıkladı.