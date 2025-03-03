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  4. Çinlilerin başı dertte: Hyundai, Türkiye’de elektrikli otomobil üretecek

Hyundai, Türkiye’de elektrikli otomobil üretmeye geliyor

Hyundai, Türkiye’de elektrikli otomobil üretmeye geliyor
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Dünya otomotiv devleri arasında yer alan Güney Koreli otomotiv üreticisi Hyundai, Türkiye'de yüzde 100 elektrikli otomobil üretmeye hazırlanıyor.

Hyundai Motor Türkiye Genel Müdürü Murat Berkel, şirketin 2024 yılı performansını ve 2025 yılı beklentilerini paylaştığı toplantıda, geçen yıl dünya genelindeki araç satışlarının bir önceki yıla göre yüzde 1,7 artarak 88,2 milyon olarak gerçekleştiğini söylerken elektrikli araç üretiminde markanın rotayı Türkiye'ye çevirdiğini açıkladı.

Hyundai’nin Türkiye’deki üretim sürecine değinen Berkel, "Hyundai Motor Türkiye yoluna emin adımlarla devam ediyor. 28 yılda 3 milyondan fazla araç ürettik. Her 92 saniyede bir i10, i20 ve Bayon üretiyoruz. Paydaşlarımızla birlikte 20 binden fazla kişiye istihdam sağlıyoruz. 2,5 milyon adedin üzerinde ihracat gerçekleştirdik." şeklinde konuştu.

Öte yandan Cumhuriyet gazetesinden Hakan Akarsu'nun haberine göre Hyundai, Togg ve BYD’nin ardından Türkiye’de yüzde 100 elektrikli otomobil üreteceğini açıklayan üçüncü marka oldu. 

Berkel, bu kapsamda birçok yeni elektrikli modelin devreye gireceğini söyleyerek “Hyundai global elektrikli araç üreticileri arasında ilk üçte olmayı hedefliyor. Bu kapsamda dünyada belirli fabrikalarda elektrikli araç üretecek. Markanın 1990 yılında kurulan ve ilk denizaşırı yatırımı olan İzmit Fabrikası da elektrikli araç üretilecek tesislerden biri olacak” dedi. 

Türkiye’deki EV üretimi İzmit fabrikasında 2026’nın ikinci yarısında başlayacak. Ürün ve yatırımla ilgili detaylar kısa süre içerisinde paylaşılacak. Öte yandan içten yanmalı i20 ve Bayon üretimi de devam edecek.

Ancak Hyundai'nin en küçük sınıftaki otomobili Hyundai i10 üretimi sona erecek.

 

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