İkinci el araba alacaklar dikkat: Yüksek fiyata satmak için...

İkinci el araç alacaklara Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği (TÜSED) Başkanı Ahmet Nedim Erdem'den uyarı geldi.

Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği'den Türkiye'de dolandırıcılık vakalarına en çok konu olan ikinci el araç pazarıyla ilgili uyarılar yapıldı. Haksız kazanç elde etmek adına bilinçli olarak yanlış beyanda bulunan satıcıların söylemlerinin zaman içerisinde "doğru bilinen yanlışlar" haline geldiğini vurgulayan Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği (TÜSED) Başkanı Ahmet Nedim Erdem, satılan araçtan daha yüksek kar elde etmek için en sık başvurulan "kaskodan para almak için sigorta şişirmesi hasar kaydı mevcut" söylemini anımsattı.

Erdem, bir kaza yaşandıktan sonra aracın onarım için servise gönderildiğini kaydederek, şu bilgileri verdi:

"Servisteyken kaza nasıl olmuş, onarım maliyeti nedir, birçok hususu göz önünde bulundurarak bağımsız ve tarafsız sigorta eksperi tespit eder. Ekspere rağmen servis ya da araç sahibi istek ve arzularına göre bir onarım bedeli çıkaramaz. Bu durum tüm sürece aykırı ve mümkün değil. Aslında çok küçük bir hasarı vardı fakat kaskodan para almak adına sigorta şişirmesi hasar kaydı mevcut söylemlerine karşı tüketicilerin dikkatli olmasını tavsiye ediyoruz."

"KARŞI TARAFIN HASAR BEDELİ SUÇLU OLUNSA DA ARACIN TRAMERİNE İŞLENMEZ"

TÜSED Başkanı Erdem, en sık başvurulan yalan beyanlardan bir diğerinin "karşı tarafın hasar bedeli araca işlenmiş" olduğunu belirterek, böyle bir durumun sistemsel olarak mümkün olmadığını bildirdi.

Erdem, "Hangi araca, kaza sonrası onarım için hangi işlem yapıldıysa, tekil olarak ayrı ayrı her bir aracın şasi numarasına işlenir. Mevzuat gereği hiçbir sigorta şirketi, karşı tarafın hasarını suçlu olunsa dahi aracın hasar bedeline ekleyemez. Karşı tarafın hasarı tramere yansıtılmış, sigorta şişirmesi hasar kaydı mevcut, hasar kaydı var ancak tutar yok gibi söylemler hiçbiri gerçekliği yansıtmamaktadır." açıklamasında bulundu.

"HER HASAR KAYDININ BEDELİ MUTLAKA SİSTEMDE VAR"

Ahmet Nedim Erdem, tramer kayıtlarında bedelsiz hasarlarla karşılaşılabildiğini kaydederek, eksperlerin tam zamanlı veri aktarımı gerçekleştirdiğini; ancak hukuki süreçler, sigorta şirketlerinin olası hatalı bildirimleri ve hatalı poliçe numaraları sebebiyle hasar kaydı tutarının plaka sorgulamalarında ortaya çıkmadığını anlattı.

Tüketicilerin bu gibi durumlarda ne yapacakları konusuna değinen Erdem, "Böyle bir durumda araç satın almayı düşünen tüketiciler, satın almayı düşündükleri aracın şasi numarası üzerinden sorgulama yapmalı." ifadesini kullandı.