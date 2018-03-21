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  4. 21 Mart 2018 12:52

İkinci el otoda fiyat uyarısı: ''Yaza kadar artacak''

Uzmanlar ikinci el otomobilde fiyatlar konusunda kritik bir uyarıda bulundu. Araç satın almak isteyenlerin yaza kalmadan alımı yapmasında fayda var...

İkinci el otoda fiyat uyarısı: ''Yaza kadar artacak''
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Dövize endeksli ithal araçların fiyatlarının artmasıyla ikinci elde adeta bahar havası esiyor. Sıfır ile 2-3 yıllık kullanılmış otomobiller arasındaki fiyat makasının olduğundan fazla açılması ile araba almanın tam zamanı olduğunu belirten ikinci el oto satıcıları, araç alacaklara yaza kadar fiyatların artabileceği uyarısında da bulunuyor.

Eskişehir'de 160 galericinin faaliyet gösterdiği Oto Center'ın Yönetim Kurulu Başkanı Murat Urçar, galericilerde kıştan kalma araçlar bulunduğunu, bunların fiyatlarının halen cazip olduğunu belirterek "Sıfır ile ikinci el otomobil arasındaki fiyat makası artıyor. Bu da doğrudan talebin ikinci ele çevrilmesine yol açıyor. Sıfır otomobil ile 2-3 yıllık kullanılmışı arasındaki fiyat makasının olduğundan fazla açılmasına döviz kurlarındaki hareketlilik ve yeni modellerin satışa çıkması eklenince ikinci elde piyasa yaz mevsimi öncesi canlandı." diye konuştu.

ARABA ALMANIN TAM ZAMANI

Urçar, kış dönemi ile bahar ve yaz dönemi araç fiyatlarının, piyasanın canlılığına göre farklı olduğuna işaret ederek, "Müşteri artık bilinçli, fiyat araştırmasını çok iyi yapıyor. İnternet sitelerinden olsun, piyasadan olsun aracın değerini belirleyebiliyor. Sıfır otomobil fiyatları da şirketlerin sitelerinde yer alıyor. Tüketici fiyat mukayesesini iyi yapıyor. Şu an araba almanın tam zamanı. Sıfır ile ikinci el araçlar arasındaki fiyat farkı azalabilir. Talebini çeşitli nedenlerle erteleyenler için ikinci el otomobil fiyatları halen cazibesini koruyor." değerlendirmesinde bulundu.

EN FAZLA İLGİ 30 İLE 60 BİN TL ARASINDAKİ ARAÇLARA

Mart ayı itibarıyla, tüketicilerin talebinin yoğun olduğu 30-60 bin lira arasındaki ikinci el otomobil piyasasının daha hareketli günler geçirdiğine işaret eden Urçar, "Yüksek fiyatlı araçlar da satılıyor ama bunların portföyü farklı oluyor." dedi.

Urçar, hibrit ikinci el otomobillerin benzin, LPG ve dizel yakıtlılara göre henüz bir alternatif oluşturamadığını belirterek, "Bazı markaların hibrit araçları var. Ancak ikinci elde henüz istenilen seviyede talep oluşturmadı. Yeteri kadar piyasada olmadıklarından dolayı ikinci el ticareti de kayda değer seviyede bulunmuyor." ifadesini kullandı.

İKİNCİ ELDE FİYATLAR DÜŞÜK AMA YAZA KADAR ARTACAK

Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık da ikinci el otomobil piyasasında fiyatların halen düşük olduğunu belirterek, dövizdeki hareketliliğin etkisiyle sıfır otomobillere yansıyan artışların kullanılmış araçta da görüleceğini söyledi.

"Vatandaş ne kadar önce otomobil alırsa o kadar karlı olacak. Çünkü yaza kadar fiyatlar artacak." diyen Yanık, ikinci el otomobil almanın tam zamanı olduğunu kaydetti.

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