  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Otomobil / Motosiklet
  4. İkinci el otomobilde fiyatlar bir kez daha değişti

İkinci el otomobilde fiyatlar bir kez daha değişti

İkinci el otomobilde fiyatlar bir kez daha değişti
Güncelleme:

İkinci el otomobil fiyatlarında dikkat çeken hareketlilik devam ediyor. Bayram öncesi düşüşe geçen fiyatlar yeniden yükselişe geçti.

arabam.com'dan yapılan açıklamaya göre, mart ayı ikinci el ilan verileriyle hazırlanan analizde ikinci el araç sektöründe hareketlilik başladı. Mart ayında ikinci el araç fiyatlarında yüzde 1 artış gözlemlendi. Artış, daha çok 800 bin liranın üzerindeki araçlara yansıdı.

Sıfır araçlardaki kampanyaların bitişi ve fiyat artışları, ikinci el araç fiyatlarını da yukarı yönlü etkileyeceği sinyalini verirken, yükselişe geçeceği ön görülen ikinci el otomobil arzı ile birlikte fiyat artışının da enflasyondaki değişimi gelecek aylarda yakalaması bekleniyor.

İkinci el araçların ortalama fiyatı 679 bin lira 4 kuruş olurken, 5 yaşa kadar olan araçların ilan oranı arttı. Mart ayında ilanı en çok görülen markalar Fiat, Renault, Volkswagen, en çok görüntülenen modeller ise Clio, Astra, Megane oldu.

arabam.com'da mart ayında 5 yaşına kadar olan araçların oranı yüzde 2 artarak, ilanlarda yüzde 18 ile yer aldı. 10-20 yaş arası araçlarda ise yüzde 1,2 azalma görüldü. Ayrıca, düz vitesli araçların da ilanlardaki oranı yüzde 2 azaldı.

İlanlarda 800 bin liranın üzerindeki araçlar, ağırlıklı 1 milyon lira üzerindeki araçlar olmak üzere, yüzde 2 arttı. İlanlardaki 500 bin lira 1 kuruş – 600 bin lira fiyat aralığındaki araçlar ise yüzde 1 azaldı.

500 bin lira ve altı araçların ilan oranı yüzde 47, 500 bin lira 1 kuruş – 600 bin lira aralığındaki araçlar ile 1 milyon lira ve üzeri araçların oranı ise yüzde 12 oldu.

600 bin lira 1 kuruş – 700 bin lira aralığındaki araçların oranı yüzde 11, 800 bin lira 1 kuruş – 1 milyon lira aralığındaki araçların oranı yüzde 8 ve 1 milyon liranın üzerindeki araçların oranı yüzde 12 oldu.

Türkiye'nin ikinci elde en hızlı satılan otomobilleri belli olduTürkiye'nin ikinci elde en hızlı satılan otomobilleri belli olduOtomobil / Motosiklet
İkinci el yada sıfır araç alıp, satacaklar dikkatİkinci el yada sıfır araç alıp, satacaklar dikkatOtomobil / Motosiklet
Kredi kartı ile 12 ay taksitle otomobil satışı başladıKredi kartı ile 12 ay taksitle otomobil satışı başladıOtomobil / Motosiklet

 

Etiketler 2. el ikinci el ikinci el otomobiller otomobil fiyatları
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Beklenen oldu; İsrail, İran'a misilleme saldırısı başlattı Beklenen oldu; İsrail, İran'a misilleme saldırısı başlattı İstanbul'da büyük kaza: Ölü ve yaralılar var İstanbul'da büyük kaza: Ölü ve yaralılar var Tokat'ta depremin yıkımı gün ağarınca ortaya çıktı Tokat'ta depremin yıkımı gün ağarınca ortaya çıktı TCMB yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı TCMB yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı Sicil affı ile devlet destekli borç kapatma kredisi geliyor Sicil affı ile devlet destekli borç kapatma kredisi geliyor Tarım Kredi Market nisan ayına özel indirimli ürünleri açıkladı Tarım Kredi Market nisan ayına özel indirimli ürünleri açıkladı İstanbul'da dehşet; Komşusuna balyozla saldırıp ateşe verdi İstanbul'da dehşet; Komşusuna balyozla saldırıp ateşe verdi Kameralara yakalanan tokatçı imama gözaltı Kameralara yakalanan tokatçı imama gözaltı AB'den Türkiye'ye ''sığınmacılarla vize kolaylığı'' şantajı AB'den Türkiye'ye ''sığınmacılarla vize kolaylığı'' şantajı Tanju Özcan'a eşinden çok ağır darbe Tanju Özcan'a eşinden çok ağır darbe