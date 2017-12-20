İstihdam Rekoru Konya’dan; Cumhurbaşkanı istedi 850 kişiyi işe alıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı istihdam seferberliğinde 650 kişiyi işe alarak rekor kıran, otomotiv sektörünün dev ismi AYD, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılan İstihdam Şurası’nın ardından 850 kişiyi daha işe alacağını açıkladı. Yerli otomotiv hamlesinde de parça üreticisi olarak yerini alan AYD yeni fabrika ve tesislere ile birlikte önümüzdeki yıllarda 2 bin kişiye daha istihdam sağlamayı hedefliyor.

Geçtiğimiz yıl 650 kişiye iş imkanı sağlayarak Türkiye rekoru kıran AYD Aydınlar Yedek Parça Yönetim Kuruşu Başkanı Harun Aydın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen İstihdam Şurası’na katıldı. Cumhurbaşkanlığı tarafından davet edildiği şuranın ardından açıklama yapan Aydın 2018 yılında 850 kişiye istihdam sağlayacaklarını söyledi.

AYD Aydınlar Yedek Parça Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Harun Aydın, “ Sayın Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu istihdam seferberliğine AYD olarak yaklaşık 650 yeni istihdam artışı ile rekor seviyede destek verdik. Ülkemizde en fazla istihdam sağlayan kuruluşlar değerlendirmesinde Külliye’ye davet edilmekten büyük onur duyduk. Sanayici ve işadamlarımızın ufkunu açan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni yatırımlar ve istihdama teşvik eden, adeta müjdeleyen konuşmalarından gurur duyduk ve heyecanlandık” dedi.

EN BÜYÜK DESTEK SÖZÜ

Aydın ; “ İnanıyorum ki Sayın Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin teşvikiyle 2018 yılında yeni yatırımlar ve yeni istihdamlar gerçekleşecektir. ‘İstihdam Seferberliği’nde önemli istihdam sağlayan şehir ve kuruluşların plaketle taçlandırıldığı İstihdam Şurası’nda Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’ın müjdeleyici konuşmalarından istifade ederken, AYD olarak yeni istihdam çağrısına yine en büyük destek sözünü de verdik.15 Temmuz 2016 yılından itibaren yaptığımız yatırımlar ve rekor istihdamlarla yetinmeyip, her şeye rağmen daha büyük bir aşk ve heyecanla 2018 yılında daha da fazlasını yapacağız. Yeni yatırımlarımızla ve inşaatına başlamış olduğumuz 50 bin metrekare yeni fabrika tesislerinden oluşacak, 2018 yılı ortasında devreye girerek üretime başlayacak oluşumumuzla 850 yeni istihdam ile toplam çalışan sayımızı 3 binin üzerine çıkararak şehrimize, ülkemize ve devletimize artan bir oranda yüksek değerde katkı vermenin heyecanını bugünden yaşıyoruz. “Diye konuştu.

HER TÜRLÜ ENGEL AŞILACAK

AYD Aydınlar Yedek Parça Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Harun Aydın açıklamasında “Dış güçler ve işbirlikçileri ülkemizin kalkınmasına istedikleri kadar engel çıkarsın, sanayici ve milletimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu bu milli seferberlikle her türlü engeli aşacaktır ve buna da inancımız tamdır. Bu yolda bizler AYD olarak 40 yıldır olduğu gibi Türkiye için çalışmaya ve Türkiye için üretmeye devam edeceğiz ve devletimize her türlü desteği sonuna kadar vereceğiz. Büyük Türkiye için yine ihracat ağırlıklı olmak üzere otomotiv sektöründe Milli ve Yerli yeni fabrikalar kurmaya devam edeceğiz” görüşlerine yer verdi.