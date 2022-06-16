Metaverse’in Türkiye’deki ilk otomotiv firması

Ford Dijital Stüdyo ile müşterilerine seçili Ford modellerini bulundukları yerde inceleme imkanı sunan Ford Türkiye, teknolojideki öncü yaklaşımını bir adım öteye taşıyor. Şirket, “geleceği bugünden yaşa” söylemi kapsamında otomotiv sektöründe bir ilke imza atarak, Ford Dijital Stüdyo’yu Metaverse evrenine taşıyor.

Araç teknolojileri kadar dijitalleşme alanında da öncülüğü üstlenen Ford Türkiye, müşterilerine en yenilikçi dijital platformlarda da ulaşmayı sürdürüyor. “Geleceği bugünden yaşatan” marka olarak, son dönemde teknolojiye ilgi duyanların cazibe noktası haline gelen ve paralel bir sanal dünya özelliğiyle dikkat çeken Metaverse’te de yerini alıyor. 2020 yılında yenilikçi teknolojik uygulaması “Ford Dijital Stüdyo”yu hayata geçirerek müşteri deneyiminde çıtayı yükselten Ford Türkiye, şimdi de bu yenilikçi uygulama ile Metaverse evreninde Türkiye’nin ilk dijital stüdyosunu kuruyor.

Ford Dijital Stüdyo Metaverse, Ford’un otomotiv dünyasıyla ilgili olarak müşterilerine çizdiği gelecek resminde ve bu resmin ardından yatan hikayede önemli bir yeri dolduruyor. Gerek markanın teknolojideki öncü rolünü vurgulaması gerekse tasarımı ve içeriğiyle dikkat çeken proje dönüşen otomobil dünyasının geleceğini şimdiden ortaya koyuyor.

Elektrikli araçlar, interaktif oyunlar

Metaverse’teki Ford Dijital Stüdyo’nun giriş katını ziyaret edenleri ilk olarak Avrupa’nın en güçlü elektrikli ticari aracı E-Transit ile ikonik Ford Mustang’den ilham alan elektrikli SUV Mustang Mach E karşılıyor. Araçların üzerine tıklayarak detaylı bilgilerin yer aldığı web sitesine ulaşılabilen ziyaretçiler, araç yanındaki QR Kodları telefonlarına taratarak araçların AR versiyonlarını da inceleyebiliyor. Ford Dijital Stüdyo’yu ziyaret edenler ise Ford Tourneo Courier, Ford Kuga ve Ford Puma modellerini detaylı olarak inceleme imkanına sahip oluyor. Aynı alanda Ford Türkiye’nin sosyal medya ve web sitesi linkleri aracılığıyla da dileyenler şirket hakkında daha ayrıntılı bilgiye ve son gelişmelere ulaşabiliyor. Ayrıca karşılama standında her gün saat 12:00-22:00 saatleri arasında çevrimiçi olarak hazır bulunan müşteri temsilcileri ile doğrudan görüşme de yapabiliyor.

Ford Dijital Stüdyo Metaverse’ün birinci katında ise çeşitli konsept alanları yer alıyor. Ford araçların performanslarını deneyimleme imkanı sunan “Ford Performans Köşesi”, E-Transit ve Ford şarj istasyonunun bulunduğu hologramlı etkileşim alanı “Ford E Köşesi” bunlardan bazıları. Ford Dijital Stüdyo Metaverse’in en üst katında ise etkinlikler için bir alan bulunuyor.

Decentraland’de yer alan Ford Dijital Stüdyo Metaverse, 6 parsellik bir alan kaplıyor. Decentraland’e giriş yapan ziyaretçilerin Ford Dijital Stüdyo Metaverse gitmek için “goto 33.140” yazmaları yeterli oluyor.