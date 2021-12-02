Otomobil pazarı yüzde 25 daraldı

Otomotiv Distribütörleri Derneği Kasım ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı verilerini yayımladı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği otomobil ve hafif ticari araç pazarı Kasım ayı rakamlarını yayımladı. ODD verilerine göre Kasım'da pazar yıllık yüzde 24,9 daraldı. 2021 yılı Kasım ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,2 azalarak 42 bin 982 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 9,2 artarak 17 bin 234 oldu.

Otomobil pazarı 10 yıllık Kasım ayı ortalama satışlarına göre yüzde 29,9 azalırken hafif ticari araç pazarı aynı ortalamalara göre yüzde 7,4 azaldı.



Ocak-Kasım döneminde pazarın yüzde 86,6’sını vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluştururken gövde tipine göre değerlendirildiğinde en çok tercih edilen gövde tipi Sedan oldu.

Ocak-Kasım döneminde benzinli otomobillerin satışlardaki payı yüzde 66,1 olurken dizel otomobillerin payı yüzde 20,1 oldu. Hibrit otomobillerin satışlardaki payı yüzde 8,7 olurken elektrikli otomobillerin payı yüzde 0,5 oldu.