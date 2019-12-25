Otomobilde ÖTV indirimi uzayacak mı ? Son 6 gün...

Ekonomiye katkı sağlamak amacıyla M1 ve N1 kategorisindeki ekonomik ömrünü tamamlamış hurda araçları teslim eden mükellefler, yeni araç satın aldıklarında ÖTV indiriminden yararlanabiliyor.

Düzenleme, 16 yaş ve üstü araçları hurdaya ayırıp, sıfır araç alanlara 3-10 bin TL arasında değişen oranlarda ÖTV indirimi sağlıyor. ÖTV indiriminden yararlanmak isteyenler için son tarih ise 31 Aralık 2019.

Vatandaşların önce notere müracaat ederek hurdaya çıkaracağı aracın madde hükmünden faydalanabileceğine dair belge alması, motor ve şasi numaralarının beyan ile örtüşmesi zorunluluğu bulunuyor.

Araç sahiplerinin noterden belgelerini aldıktan sonra belediyenin Destek Hizmetleri Başkanlığı bankosuna başvurarak dilekçe işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

Hem otomotiv sektörü hem de otomobil almayı planlayan vatandaşlar ÖTV teşviğinin 2020'de de devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Ancak henüz resmi bir açıklama yapılmış değil.

Otomotiv sektöründeki satış rakamlarındaki düşüklük ise ÖTV indiriminin sürmesi gerektiğini gösterir nitelikte.