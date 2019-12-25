  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Otomobil
  4. 25 Aralık 2019 13:18

Otomobilde ÖTV indirimi uzayacak mı ? Son 6 gün...

Eski teknoloji ile üretilmiş, çevre kirliliği başta olmak üzere ekonomik ömrünü tamamlayan ve yakıt tasarrufu konusunda dezavantajlı hale dönüşen hurda araçların toplanması konusunda Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi yıl sonunda sona eriyor.

Otomobilde ÖTV indirimi uzayacak mı ? Son 6 gün...
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Ekonomiye katkı sağlamak amacıyla M1 ve N1 kategorisindeki ekonomik ömrünü tamamlamış hurda araçları teslim eden mükellefler, yeni araç satın aldıklarında ÖTV indiriminden yararlanabiliyor.

Düzenleme, 16 yaş ve üstü araçları hurdaya ayırıp, sıfır araç alanlara 3-10 bin TL arasında değişen oranlarda ÖTV indirimi sağlıyor. ÖTV indiriminden yararlanmak isteyenler için son tarih ise 31 Aralık 2019.

Vatandaşların önce notere müracaat ederek hurdaya çıkaracağı aracın madde hükmünden faydalanabileceğine dair belge alması, motor ve şasi numaralarının beyan ile örtüşmesi zorunluluğu bulunuyor.

Araç sahiplerinin noterden belgelerini aldıktan sonra belediyenin Destek Hizmetleri Başkanlığı bankosuna başvurarak dilekçe işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

Hem otomotiv sektörü hem de otomobil almayı planlayan vatandaşlar ÖTV teşviğinin 2020'de de devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Ancak henüz resmi bir açıklama yapılmış değil.

Otomotiv sektöründeki satış rakamlarındaki düşüklük ise ÖTV indiriminin sürmesi gerektiğini gösterir nitelikte.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
otomobil , otomotiv , ötv , ötv indirimi , sıfır km araçta ötv indirimi , özel tüketim vergisi indirimi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM