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Otomotiv devi kripto paraları ödeme aracı olarak kabul etti

Otomotiv devi kripto paraları ödeme aracı olarak kabul etti
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Dünyanın en ünlü spor otomobil üreticisi Ferrari, ABD'de satılan araçlar için kripto paraların ödeme aracı olarak kabul edildiğini duyurdu.

Üst segment araç dünyasında önemli bir adım atıldı. Buna göre İtalyan lüks spor araba üreticisi Ferrari, kripto paraları ödeme aracı olarak kabul ettiğini duyurdu.

Reuters’ın haberine göre şirket, bu seçeneği ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde tanıttı. Akabinde hizmetin, varlıklı müşterilerinden talep gelmesi halinde Avrupa'ya taşınması planlıyor.

Buna göre şirket, kripto ödemeler için başlangıçta kripto ödeme işlemcilerinden biri olan BitPay'i kullanacak ve Bitcoin, Ether, ve USDC gibi önemli kripto paralarla işlem yapılmasına izin verecek.

Ferrari'nin Baş Pazarlama ve Ticaret Sorumlusu Enrico Galliera ise Reuters'a yaptığı açıklamada, bu adımı pazar ve bayi talepleri doğrultusunda attıklarını belirtti.

Etiketler ferrari kripto para kripto para birimi ödeme aracı
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