  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Otomobil / Motosiklet
  4. Otomotivin iki Japon devi Honda ve Nissan birleşiyor!

Otomotivin iki Japon devi Honda ve Nissan birleşiyor

Otomotivin iki Japon devi Honda ve Nissan birleşiyor
Güncelleme:

Honda ve Nissan, elektrikli araç pazarındaki konumlarını güçlendirmek için potansiyel bir birleşme için görüşmelere başlamaya hazırlanıyor.

Honda ve Nissan birleşme de dahil olmak üzere ilişkilerini kuvvetlendirmeye yönelik adımlar atmayı görüşüyor.

İki şirketin birleşme ihtimalini ele alması, bir zamanlar ülkenin rakip tanımayan otomotiv endüstrisinin Tesla ve Çinli rakiplerin yarattığı gerçeklikler nedeniyle şekil değiştirdiğine işaret ediyor.

İlk olarak Nikkei gazetesinde yer alan görüşmeler, Japonya'nın ikinci büyük üreticisi Honda ile üçüncü olan Nissan'ın teknoloji alanında işbirliği yapmasını sağlayacağı gibi birleşme ile sonuçlanırsa ülkenin en büyük üreticisi Toyota karşısına güçlü bir yerli rakip de çıkarabilir.

Konu hakkında bilgi sahibi iki kaynak, görüşmelerin holding şirketi kurmak da dahil olmak üzere iş birliğini artırma yöntemleri bulmak üzere gerçekleştiğini söyledi.

Kaynaklardan birine göre, şirketler birleşme ihtimalini ve Nissan'ın yüzde 24 pay ile en büyük hissedar olduğu Mitsubishi ile de birlikte çalışmanın yollarını değerlendiriyorlar.

Nissan hisselerinde hızlı yükseliş

Nissan Motor hisseleri, zor durumdaki Japon otomobil üreticisinin Honda Motor ile birleşerek daha büyük rakiplerle rekabet edebilecek ve büyüyen elektrikli araç pazarına daha fazla yatırım yapabilecek daha büyük bir varlık oluşturmak istediğine dair haberin ardından yükseldi.

Nissan hisseleri bu sabah yüzde 23,7 artışla işlem görürken, Honda hisseleri yüzde 3 değer kaybetti.

Etiketler Honda ve Nissan honda nissan birleşme
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Hava sıcaklıkları artıyor; ancak bu illerimiz için fırtına, yağmur, kar alarmı verildi Hava sıcaklıkları artıyor; ancak bu illerimiz için fırtına, yağmur, kar alarmı verildi Günü gününe kirasını ödediği halde tahliye davasını kaybetti! Günü gününe kirasını ödediği halde tahliye davasını kaybetti! Mevlana ''Şeb-i Arus'' töreniyle anıldı Mevlana ''Şeb-i Arus'' töreniyle anıldı Ünlü iş insanı İstanbul'daki yalısında ölü olarak bulundu Ünlü iş insanı İstanbul'daki yalısında ölü olarak bulundu İstanbul'da hurdacıyı kaçırıp 12 milyon TL fidye istediler İstanbul'da hurdacıyı kaçırıp 12 milyon TL fidye istediler Melih Gökçek bu sefer AK Partili ismi hedef aldı Melih Gökçek bu sefer AK Partili ismi hedef aldı Bir hazır giyim markası daha tarih oldu: Genel merkezini ve mağazalarını kapattı Bir hazır giyim markası daha tarih oldu: Genel merkezini ve mağazalarını kapattı Sinan Ateş cinayetiyle ilgili ilk kez ortaya çıkan ayrıntı Sinan Ateş cinayetiyle ilgili ilk kez ortaya çıkan ayrıntı Bahar dizisine bir güzel doktor daha geliyor Bahar dizisine bir güzel doktor daha geliyor FED toplantısı öncesi altın fiyatları gerilmiş yay gibi! FED toplantısı öncesi altın fiyatları gerilmiş yay gibi!
MasterChef Türkiye'ye damgasını vuran an: İlk finalist Beyza'ya soğuk duş! MasterChef Türkiye'ye damgasını vuran an: İlk finalist Beyza'ya soğuk duş! Wanda Nara'nın annesinin Icardi'ye attığı mesajlar ortaya çıktı Wanda Nara'nın annesinin Icardi'ye attığı mesajlar ortaya çıktı Araç boya atölyesi cehenneme döndü, bir genç öldü Araç boya atölyesi cehenneme döndü, bir genç öldü Adriana Lima, Metin Hara sonrası aradığı aşkı buldu Adriana Lima, Metin Hara sonrası aradığı aşkı buldu Türkiye'nin yeni bağımlılığı açıklandı: Uyuşturucuyu da geçti! Türkiye'nin yeni bağımlılığı açıklandı: Uyuşturucuyu da geçti! DEM'li vekil MHP'li isimden izin alıp TBMM kürsüsünden Kürtçe seslendi DEM'li vekil MHP'li isimden izin alıp TBMM kürsüsünden Kürtçe seslendi Mansur Yavaş da ''silkeledi'': ''Bunun sonu tek başına iktidardır!'' Mansur Yavaş da ''silkeledi'': ''Bunun sonu tek başına iktidardır!''