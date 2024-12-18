Otomotivin iki Japon devi Honda ve Nissan birleşiyor

Honda ve Nissan, elektrikli araç pazarındaki konumlarını güçlendirmek için potansiyel bir birleşme için görüşmelere başlamaya hazırlanıyor.

Honda ve Nissan birleşme de dahil olmak üzere ilişkilerini kuvvetlendirmeye yönelik adımlar atmayı görüşüyor.

İki şirketin birleşme ihtimalini ele alması, bir zamanlar ülkenin rakip tanımayan otomotiv endüstrisinin Tesla ve Çinli rakiplerin yarattığı gerçeklikler nedeniyle şekil değiştirdiğine işaret ediyor.

İlk olarak Nikkei gazetesinde yer alan görüşmeler, Japonya'nın ikinci büyük üreticisi Honda ile üçüncü olan Nissan'ın teknoloji alanında işbirliği yapmasını sağlayacağı gibi birleşme ile sonuçlanırsa ülkenin en büyük üreticisi Toyota karşısına güçlü bir yerli rakip de çıkarabilir.

Konu hakkında bilgi sahibi iki kaynak, görüşmelerin holding şirketi kurmak da dahil olmak üzere iş birliğini artırma yöntemleri bulmak üzere gerçekleştiğini söyledi.

Kaynaklardan birine göre, şirketler birleşme ihtimalini ve Nissan'ın yüzde 24 pay ile en büyük hissedar olduğu Mitsubishi ile de birlikte çalışmanın yollarını değerlendiriyorlar.

Nissan hisselerinde hızlı yükseliş

Nissan Motor hisseleri, zor durumdaki Japon otomobil üreticisinin Honda Motor ile birleşerek daha büyük rakiplerle rekabet edebilecek ve büyüyen elektrikli araç pazarına daha fazla yatırım yapabilecek daha büyük bir varlık oluşturmak istediğine dair haberin ardından yükseldi.

Nissan hisseleri bu sabah yüzde 23,7 artışla işlem görürken, Honda hisseleri yüzde 3 değer kaybetti.