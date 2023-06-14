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Sadece hayalini kurabileceğimiz otomobiller belli oldu

Sadece hayalini kurabileceğimiz otomobiller belli oldu
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Dünya çapında yapılan bir araştırmada en değerli ve lüks otomobillerin listesi ortaya çıktı.

Dünyanın en lüks otomobil markalarının listesi belli oldu.

Porsche, 36.8 milyar dolar marka değeri ile en değerli lüks markalar sıralamasında zirvedeki yerini korudu.

Alman spor otomobil üreticisi Porsche, uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'ın 2023 sıralamasında üst üste altıncı yıl zirvede bulundu.

En değerli lüks markalar listesinin ikinci sırasında, 26.3 milyar dolar değere sahip Louis Vuitton yer aldı.

Markasına 7.4 milyar değer biçilen Ferrari, 10'uncu sırada karşımıza çıkıyor.

En hızlı büyüyen marka 4.1 milyar dolar değere ulaşan Lamborghini oldu. Marka, bir yılda 30. sıradan 18. sıraya yükseldi.

Etiketler hayal otomobil en lüks otomobiller en değerli otomobiller
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