Şimşek'ten trafik sigortası açıklaması

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, trafik sigortasında başlattıkları tavan fiyat uygulamasının geçici olduğunu, en kısa sürede serbest fiyata geçileceğini belirterek, sigortacılara, “Sabah akşam trafik sigortasına kafayı takmayın, başka ürünlere odaklanın” önerisinde bulundu.

Hürriyet'ten Noyan Doğan'ın haberine göre Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, 14 Nisan’da trafik sigortasında uygulanmaya başlayan tavan fiyatın geçici olduğunu söyledi. Şimşek, sigortacılara öneride de bulunarak, “Sabah akşam trafik sigortasını kafaya takarsanız olmaz” dedi. Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) Olağan Genel Kurulu’na katılan Mehmet Şimşek, sigorta sektörüne yönelik açıklamalarda bulundu. 2016’nın sigortacılık açısında prim üretimi, karlılık ve sermaye yeterliliği açısından başarılı bir yıl olduğunu vurgulayan Şimşek, sektörün toplam 2 milyar TL kâr ettiğini, trafik sigortasında ise az da olsa kâr açıklandığını kaydetti.

İSTEYEREK YAPMADIK

Şimşek, sigortacıların, trafik sigortasında tavan fiyat uygulamasının gelirleri azaltacağı ve 2017 yılında zarar getireceğine yönelik eleştirilerine de değinerek, şunları söyledi: “Sektörün zarar projeksiyonlarına katılmıyorum. Primler düşecek ama giderler de azalacak. 2015 yılında primlerde yüzde 80’lere varan oranda artış oldu, biz de mevzuatı düzelttik. Primler düşmeyince de tavan fiyat uygulamasına geçtik. Bunu da isteyerek yapmadık. Trafik zorunlu bir uygulama, keşke fiyatlandırmayı şirketler yapabilseydi. Tavan fiyat, geçici bir uygulama. Hızlı şekilde serbest tarifeye geçmeyi düşünüyoruz. Sigorta şirketleri sabah akşam trafik sigortasına kafayı takarsa bu iş olmaz. Mesela, siber riskler var, bize bu yönde talepler geliyor, sizler de bu tür ürünler çıkartabilirsiniz.”

TAVAN ZARAR ETTİRİR

Olağan Genel Kuruluda konuşan TSB Başkanı Ramazan Ülger, tavan fiyat uygulamasının önümüzdeki 8 aylık dönemde 3 milyar TL zarar yaratacağını, bu zararın sektör tarafından finanse edilemez boyutta olacağını söyledi. Diğer branşlardan sağlanan karın, trafikteki zararı karşılayamadığını ve karlılığı tehdit eden zararın sürdürülebilir olmadığını belirten Ülger, şunları söyledi: “Şirketler finansal zafiyete uğrayacak, iflaslar yaşanacak. Tavan fiyat ile iyi sürücü, kötü sürücü ayrımı ortadan kaldırıldı ve bu durum tazminatları artıracak. Daha da önemlisi sektörümüz ciddi bir itibar kaybı yaşıyor. Kaynağımız sınırlı değil ve tükenmek üzere. Bunun için de tavan fiyat sonucu oluşacak zarar devlet tarafından finanse edilmeli, havuz sistemi oluşturulmalı. Tavan fiyat uygulaması yumuşatılmalı ve tavan prim uygulamasında aylık değişim oranı yüzde 2’ye çıkartılmalı.”

2019 SONUNDA BES HEDEFİ 14 MİLYON

MEHMET Şimşek, Bireysel Emeklilik Sistemine (BES), otomatik katılım konusundaki görüşlerini de paylaşarak şunları söyledi: “Otomatik katılım BES’e 2 milyon ilave katılımcı kazandırdı. 2019 sonuna kadar biz 14 milyon vatandaşımızı bu sistemle tanıştırmayı hedefliyoruz. Başlangıçta yapılan değerlendirmelerin oldukça altında bir orana tekabül ediyor gibi ama erken... Bu konuda sektörün de biraz çabalaması gerekiyor. Onun ötesinde ciddi bir şekilde birtakım spekülasyonlar üretildi, kampanyalar yapıldı vatandaşın sistemde kalmaması için... Ama bu sistem önemli. Bu sistem olmazsa sadece devletin emeklilik imkanlarıyla uzun vadede vatandaş hakikate arzuladığı çalışırken ki hayat düzeyini koruyamaz. Devlet, otomatik katılıma büyük destek oldu. Yüzde 25 katkıyı biz yapıyoruz, şirketler de yüzde 10 getiri sağlasa, yüzde 35 getiri olur ki, böyle bir getiri dünyanın hiçbir yerinde yok.”