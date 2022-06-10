Sürücüsüz arabaların hız sınırı değişiyor

Sürücüsüz arabaların hız sınırlarının saatte 130 kilometreye çıkarılacağı açıklandı.

BM Avrupa Ekonomik Komisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Otonom ve Bağlantılı Araçlar Üzerinde Çalışma Grubu, otonom arabaların trafiğe çıkma şartlarına yönelik BM'nin Haziran 2020'de onayladığı 157 sayılı yönetmeliğin değiştirilmesi için tasarı hazırladı.

Tasarıya göre otonom araçların hız sınırı, belirli şartlar altında saatte 60'tan 130 kilometreye çıkarılacak.

Tasarının 21-24 Haziran'daki Dünya Araç Yönetmelikleri Uyumu Forumu'nda kabul edilmesi bekleniyor.

Değişikliğin onaylanması halinde yeni hız sınırı uygulaması Ocak 2023'ten itibaren uygulamaya konulacak.

HIZ SINIRI BELİRLİ ŞARTLAR ALTINDA YÜKSELTİLECEK

Bu kapsamda otonom arabaların hız sınırı sadece yaya ve bisikletlilerin bulunmadığı, gidiş ve dönüş şeridi arasında bariyer bulunan yollarda artırılabilecek.

Ayrıca hız sınırının artırılabilmesi için, aracın otonomluk seviyesi fark etmeksizin koltuktaki sürücünün istediği zaman araca müdahale etme imkanı bulunması gerekecek.

Tasarıda otonom araçlar için belirlenen performans standartlarının yerine getirilmesi, araçların bulundukları bölgede trafik kurallarına uygun programlanması ve sürüş anını kayda alan "kara kutu" niteliğindeki Otonom Sürüş Veri Depolama Sisteminin aktifleştirilmesi de hız sınırını 130 kilometreye çıkarabilmek için aranan şartlar arasında.

İlk olarak ABD'li Waymo firmasının Aralık 2020'de "sürücüsüz taksi" konseptiyle piyasaya sürdüğü otonom arabalar, Otomotiv Mühendisleri Birliği'nin belirlediği 5 otomasyon seviyesinin 3 ve sonrasını kapsıyor.

AA