  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Otomobil / Motosiklet
  4. TOGG'un yeni modeli ortaya çıktı

TOGG'un yeni modeli ortaya çıktı

Güncelleme:

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un merakla beklenen yeni sedan modelinden ilk tanıtım videosu geldi...

TOGG, tüketici elektroniği ve bilişim fuarı CES 2024'te sergilenmesi beklenen yeni sedan modeline ilişkin ilk tanıtım videosunu paylaştı.

 TOGG'un X platformu üzerinden paylaştığı yeni modelinin tanıtım videosu sosyal medyada büyük ilgi gördü.

"T10<?>" açıklamasıyla paylaşılan videoda, soru işaretiyle yeni model ismine dikkat çekilirken, görüntüde söz konusu otomobilin fastback hatlarına sahip bir sedan otomobil olduğu görülüyor.

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un merakla beklenen yeni sedan modelinden ilk tanıtım videosu geldi...

Las Vegas'ta 9-12 Ocak'ta düzenlenecek CES 2024'te görücüye çıkması beklenen yeni modelin, daha önce açıklanan model isimlendirme sistemine göre "T10S" olarak piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor.

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un merakla beklenen yeni sedan modelinden ilk tanıtım videosu geldi...

Öte yandan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Togg'un sedan modelinin 2024 sonunda tanıtılacağını, 2025'te de üretilmeye başlanacağını açıklamıştı.

Etiketler togg sedan togg sedan sedan togg yeni togg
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Fenerbahçe gol olup yağdı Fenerbahçe gol olup yağdı 8 Ocak haftası burç yorumları: Yeniay'a dikkat 8 Ocak haftası burç yorumları: Yeniay'a dikkat Kabimne ''emekli aylığı'' gündemiyle toplanıyor Kabimne ''emekli aylığı'' gündemiyle toplanıyor İzmir'i hortum vurdu! Ortalık savaş alanına döndü İzmir'i hortum vurdu! Ortalık savaş alanına döndü Oto yıkamada sucukları yıkamıştı! Savunması pes dedirtti Oto yıkamada sucukları yıkamıştı! Savunması pes dedirtti Ankara’da zincirleme kabus: 26 araç birbirine girdi Ankara’da zincirleme kabus: 26 araç birbirine girdi Depremzedelerin kaldığı prefabrik ev yandı, 2 çocuk hayatını kaybetti Depremzedelerin kaldığı prefabrik ev yandı, 2 çocuk hayatını kaybetti Beşiktaş yönetiminden ters köşe! Kartal'ın yeni teknik direktörü açıklandı Beşiktaş yönetiminden ters köşe! Kartal'ın yeni teknik direktörü açıklandı THY'nin İzmir-İstanbul yolcu uçağına taciz THY'nin İzmir-İstanbul yolcu uçağına taciz Türkiye'de yakalanan Mossad casuslarıyla ilgili skandal iddia Türkiye'de yakalanan Mossad casuslarıyla ilgili skandal iddia