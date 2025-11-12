Türkiye'de 2025 yılının ilk 10 ayında en çok satan elektrikli otomobiller belli oldu

Türkiye'de yılın ilk 10 ayındaki elektrikli otomobil satışlarına dair istatistikler açıklandı. Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un damga vurduğu listede geçen ay satışa çıkan Togg T10F modelinin satış rakamları listeyi alt üst etti.

Türkiye'de 2025 yılı Ocak . Ekim döneminde 833 bin 382 adet araç satılırken bu satış rakamının 148 bin 304'ünü elektrikli araçlar oluşturdu.

Bu satış oranlarına bakıldığında elektrikli araç satışları toplam araç satışlarının %17,8'i olarak dikkat çekti.

Diğer yandan yılın ilk 10 ayında markalar bazında en fazla satılan elektrikli araç markalarında Türkiye’nin yerli elektrikli aracı TOGG özellikle finansman avantajıyla zirveye oturdu.

Geçen ay satışa çıkan Togg T10F ise Ekim ayının satışlarına damgasını vurdu.

İşte marka marka 2025 yılı Ocak . Ekim dönemi elektrikli araç satışları:

1. TOGG: 27 bin 480 adet (%18,72)

2. Tesla: 27 bin 420 adet (%18,68)

3. BYD: 15 bin 806 adet (%10,77)

4. Kia: 8 bin 595 adet (%5,86)

5. Citroen: 8 bin 50 adet (%5,48)

6. Mini: 7 bin 630 adet (%5,20)

7. Hyundai: 7 bin 16 adet (%4,78)

8. Opel: 6 bin 766 adet (%4,61)

9. Mercedes: 5 bin 595 adet (%5,86)

10. KG Mobility: 5 bin 434 adet (%3,70)

Ekim 2025'te en çok satan elektrikli araçlar

Diğer yandan toplam 14 bin 427 elektrikli aracın satıldığı Ekim ayında ise elektrikli araç modelleri listesinde zirvedeki model Togg'un sedan modeli olan Togg T10F oldu.

İşte Ekim 2025'te en çok satan elektrikli araçlar:

1. TOGG T10F: 2 bin 532 adet

2. TOGG T10X: 1.623 adet

3. KG Mobility Torres: 1.046 adet

4. Volvo EX30: 870 adet

5. Kia EV3: 841 adet

6. Opel Frontera: 625 adet

7. Fiat Grande Panda: 606 adet

8. Mini Countryman: 602 adet

9. BYD Atto 3: 583 adet

10. Citroen C3: 571 adet





Haber3.com Haber Merkezi