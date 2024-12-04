  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Otomobil / Motosiklet
  4. Türkiye'de en çok satan elektrikli araçlar belli oldu

Türkiye'de en çok satan elektrikli araçlar belli oldu

Türkiye'de en çok satan elektrikli araçlar belli oldu
Güncelleme:

Türkiye'de her gün trafikte daha sık görmeye başladığımız elektrikli araçlara ilgi hızla artarken 2024 yılının Ocak - Kasım döneminde en çok satan elektrikli otomobil markaları da belli oldu...

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlenen bilgiye göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2024 Ocak-Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 azalarak 1 milyon 68 bin 260 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, söz konusu dönemde geçen yıla göre yüzde 0,5 artarak 845 bin 530, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 4,4 azalarak 222 bin 730 adet oldu.

Ocak-kasım döneminde, "tam elektrikli" otomobil satış adedi yüzde 38,6 artışla 83 bin 298 oldu. Tam elektrikli otomobillerin toplam satışlar içindeki payı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,1'den yüzde 9,9'a, hibrit otomobillerin payı ise yüzde 10,9'dan 17,7'ye yükseldi.

"Tam elektrikli", "uzatılmış menzil elektrikli" ve "hibrit" araçlar ele alındığında, toplam pazarın yüzde 27,6'sının içinde elektrikli motor da bulunan araçlardan oluştuğu görüldü.

T10X en yakın rakibine 15 bin fark attı

ODMD verilerine göre Togg, yılın 11 ayında elektrikli otomobil pazar liderliğini sürdürdü.

Togg, yılın 11 aylık döneminde 24 bin 361 adetlik satışla en yakın rakibine 15 bin 134 adet fark attı. Bu dönemde Togg'un elektrikli otomobil pazar payı yüzde 29 olarak kayıtlara geçti. Böylece yaklaşık satılan her 3 elektrikli otomobilden birinde Togg logosu yer aldı.

En fazla satılan elektrikli markalar

Elektrikli otomobil satışlarına marka bazlı bakıldığında ocak-kasım döneminde Togg'u 9 bin 227 adetle Tesla ve 8 bin 41 adetle BMW takip etti.

Mercedes-Benz 4 bin 532 adetle dördüncü ve 4 bin 392 adetle KG Mobility (Ssangyong) beşinci olarak sıralandı.

Model bazlı ele alındığında ise söz konusu dönemde satış sıralaması, Togg T10X, Tesla Model Y, KG Mobility Torres, BMW X1 ve MINI countryman şeklinde gerçekleşti.

Türkiye'de satılan menzili en uzun elektrikli otomobiller listesinde zirve değiştiTürkiye'de satılan menzili en uzun elektrikli otomobiller listesinde zirve değiştiOtomobil / Motosiklet

 

Diğer yandan kasım ayına bakıldığında,13 bin 554 adetlik tam elektrikli otomobil pazarında Togg 4 bin 221 satışla birinci, Tesla 1862 satışla ikinci ve BMW 1465 satışla üçüncü oldu. MINI, 698 satışla dördüncü sırada yer alırken, Mercedes-Benz 601 satışla beşinci sırada konumlandı.

 

Etiketler elektrikli otomobiller elektrikli otomobil elektrikli en çok satan elektrikli otomobiller
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Hava durumu raporu açıklandı: Hastalık havasına hazır olun! Hava durumu raporu açıklandı: Hastalık havasına hazır olun! ''Kayınpederim ve babam razı oldu'' deyip, vekaleten askerlik istedi ''Kayınpederim ve babam razı oldu'' deyip, vekaleten askerlik istedi 2 bin yıllık sırrı çözene 15 milyon TL ödül verilecek 2 bin yıllık sırrı çözene 15 milyon TL ödül verilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tercümanı büyükelçi olarak atandı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tercümanı büyükelçi olarak atandı ÖTV muafiyetli araç satışında değişikliğe gidildi ÖTV muafiyetli araç satışında değişikliğe gidildi ''Meral Akşener geri dönüyor; Beştepe'de bakan olacak!'' ''Meral Akşener geri dönüyor; Beştepe'de bakan olacak!'' Orman atıklarından üretip 20'den fazla ülkeye ihraç ediyorlar Orman atıklarından üretip 20'den fazla ülkeye ihraç ediyorlar Kadın polis memuru, milyarder iş insanını dolandırdığı gerekçesiyle tutuklandı Kadın polis memuru, milyarder iş insanını dolandırdığı gerekçesiyle tutuklandı Belediye Başkanı'ndan Atatürksüz Türk Bayraksız etkinliğe çok sert tepki Belediye Başkanı'ndan Atatürksüz Türk Bayraksız etkinliğe çok sert tepki Sosyal medyada iğrenç canlı yayın: İkisine de soruşturma başlatıldı Sosyal medyada iğrenç canlı yayın: İkisine de soruşturma başlatıldı
Sitede eli silahlı, yüzü maskeli psikopat dehşeti: Ortalığı savaş alanına çevirdi Sitede eli silahlı, yüzü maskeli psikopat dehşeti: Ortalığı savaş alanına çevirdi Donmaya hazır olun: Son 50-60 yılın en soğuk kışı geliyor! Donmaya hazır olun: Son 50-60 yılın en soğuk kışı geliyor! Denizlerimizi istila eden ölümcül balık Türkiye'yi terk ediyor Denizlerimizi istila eden ölümcül balık Türkiye'yi terk ediyor Sokak köpeğinin kendini besleyen esnafa yaptığına inanamayacaksınız! Sokak köpeğinin kendini besleyen esnafa yaptığına inanamayacaksınız! MasterChef jürisi Danilo Zanna'nın restoranındaki fiyatlar olay oldu MasterChef jürisi Danilo Zanna'nın restoranındaki fiyatlar olay oldu Eli kanlı katillerin kilometrelerce uzunluğundaki ''köstebek yuvaları''na girildi! Eli kanlı katillerin kilometrelerce uzunluğundaki ''köstebek yuvaları''na girildi! Fulya Öztürk'e çok sert tepki: ''Bu ne aymazlıktır ?'' Fulya Öztürk'e çok sert tepki: ''Bu ne aymazlıktır ?'' Araç sahipleri dikkat: Trafik sigortasında yeni dönem yarın başlıyor Araç sahipleri dikkat: Trafik sigortasında yeni dönem yarın başlıyor Tavuk hırsızına suçüstü: Hırsız tilkiyi elleriyle yakaladı Tavuk hırsızına suçüstü: Hırsız tilkiyi elleriyle yakaladı İstanbul'da bir yabancı diplomat bıçaklandı İstanbul'da bir yabancı diplomat bıçaklandı