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Türkiye'de en çok satan elektrikli otomobiller belli oldu

Türkiye'de en çok satan elektrikli otomobiller belli oldu
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Türkiye'de her gün trafikte daha sık görmeye başladığımız elektrikli araçlara ilgi hızla artarken 2025 yılının Şubat ayında en çok satan elektrikli otomobil markaları da belli oldu...

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Türkiye'nin elektrik araç satışlarına dair güncel raporunu yayınladı.

ODMD'nin Şubat 2025 raporuna göre toplam otomobil satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 düşüşle 76 bin 21 olarak kaydedilirken, elektrikli otomobil satışları sektördeki genel daralmaya rağmen yüzde 80,6 artarak 10 bin 473 adede ulaştı.

ODMD verilerine göre elektrikli otomobillerin toplam satış içindeki payı ise geçen yıl yüzde 7 seviyesindeyken bu yıl yüzde 13,8 olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg ise ocak ayında gerçekleştirdiği 1.570 satışın ardından şubat ayında satışlarını yaklaşık yüzde 30 artırarak 2 bin 38 seviyesine ulaştırdı. Togg’un elektrikli otomobil pazar payı yüzde 19’a gerilerken, satılan her beş elektrikli otomobilden birinin Togg olduğu görüldü.

İşte otomotiv sektöründen gazeteci Emre Özpeynirci'nin paylaştığı Şubat ayında en çok satılan elektrikli otomobil markaları listesi:

Türkiye'de her gün trafikte daha sık görmeye başladığımız elektrikli araçlara ilgi hızla artarken 2025 yılının Şubat ayında en çok satan elektrikli otomobil markaları da belli oldu...

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