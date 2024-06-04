Türkiye'de otomobil satışlarında Tesla krizi

Türkiye’de mayısta sadece 10 adet Tesla satıldı.

Bloomberg HT‘nin Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin verilerinden aktardığına göre Türkiye’de mayısta 10 adet Tesla satıldı.

Tesla satışları, derneğin veri setine ilk kez Mayıs 2023’te 200 adetle dahil olmuştu. Eylüle kadar satışlar artarak devam etmiş ve 4 bin 700 adet’e ulaşmıştı.

Eylülden sonra düşüş başlamış, Ekim 2023’te satışlar üç haneli seviyelere gerilemişti. Şubat’ta ilk kez iki haneli seviyeleri görmüştü.

Tesla nisanda Türkiye’ye özel Model Y versiyonunu tanıtmıştı. Tek motoru ve 160 kilovatı aşmayan gücü ile yüzde 10’luk ÖTV dilimine giren bu model, Tesla’nın Türkiye’deki en ucuz versiyonu olarak lanse edilmişti.