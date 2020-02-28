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  4. 28 Şubat 2020 17:18

Volkswagen tüketicilerle rekor tazminat ödeyecek

Volkswagen Grubu ve tüketicileri arasında yaşanan 'dizel motor skandalı' ana temalı dava sonuca ulaştı. Volkswagen yaptığı açıklamada bu tüketicilere 912 milyon dolar tazminat ödeyecek.

Volkswagen tüketicilerle rekor tazminat ödeyecek
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Aylardır konuşulan davanın sonucunda Volkswagen ve şikayetçi büyük müşteri grubu anlaşmaya vardı. Müşteriler kullandıkları dizel motorlu araçların çevreyi, belirtilenden fazla biçimde kirletmesinden dolayı dünyanın en büyük otomobil üreticisine bir dava açmıştı.

Reuters ve Bloomberg’in haberine göre VZBV organizasyonu tarafından yürütülen bu dava, bugün itibariyle 830 milyon euro yaklaşık 912 milyon dolar değerinde tazminatın müşterilere ödenmesi koşuluyla tamamlandı. Volkswagen markası bu anlaşmaya dahil olan müşterilerinin Mart ayının sonuna kadar bir kerelik ödeme alacağını da belirtti.

 VZBZ, Alman Tüketici Örgütleri Federasyonu anlamına geliyor. Bu federasyon, dizel motor skandalı davası için Volkswagen’den 50 milyon euro değerinde avukat ücreti talebinde bulunmuştu.

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