Yıl sonu kampanyaları başladı! İşte otomotivdeki sıfır faiz fırsatları

Otomobil devleri satışlardaki düşüşü engelelemek ve yıl sonu hedeflerine yaklaşmak için kampanyalara hız verdi. Renault, Dacia ve Volkswagen Eylül ayı kampanyalarını duyurdu.

Renault, eylül ayında tüm binek ve hafif ticari modellerinde avantajlı başlangıç fiyatları ve artan ödemeli kredi seçenekleri ile müşterilerine cazip fırsatlar sunuyor. Renault açıklamasına göre, eylül ayında tüm binek ve hafif ticari modellerinde avantajlı başlangıç fiyatları ve artan ödemeli kredi seçenekleri ile müşterilerine cazip fırsatlar sunan Renault, ayrıca hafif ticari modellerinde sıfır faiz imkanı tanıyor. Kampanyaya Dacia da ECO-G serisi tüm modellerinde ve Dokker hafif ticari modelinde sıfır faiz fırsatı ile katıldı.

HEM BİNEK HEM TİCARİ DE İNDİRİM FIRSATI

Eylül ayında Dacia’nın ECO-G serisi tüm modellerinde ve Dokker hafif ticari modelinde sıfır faiz fırsatı bulunuyor.

KREDİLİ YA DA KREDİSİZ SATIN ALMAYA FARKLI İNDİRİM

Volkswagen Ticari'de Eylül ayına özel indirim ve faiz fırsatı katılacak. Volswagen kampanyasını peşin alım ve kredili alımlar için iki ayrı fiyatlandırma ile sürdürecek. Kampanya kapsamında indirimler ve kredi fırsatları 15 Eylül 2019 tarihine kadar devam edecek. Kredili alımlarda ise sunulan indirimlere ek olarak, Volkswagen Doğuş Finans (VDF) iş birliğiyle yapılan kredi kampanyası ile 48 aya kadar yüzde “1,59” faiz oranından Volkswagen Ticari Araç sahibi olunabiliyor.

FİAT'TAN BÜYÜK İNDİRİM

tüketiciye olan desteğini Eylül ayında da sürdüren Fiat, kampanyasını Eylül ayı boyunca sürdürecek. Tercihini Fiat Egea Ailesi’nden yana kullanacaklar; Mirror, Lounge, S-Design ve Sport versiyonlarını almaları halinde, Fiat Yol Arkadaşım Connect teknolojisine de ücretsiz sahip olabiliyor.

SEAT’TAN YÜZDE SIFIR FIRSATI

SEAT, Leon ve Ateca modellerinde Eylül ayına özel kaçılmayacak fiyatlar ve hurda indirimine ek olarak, 50 bin TL için, 12 ay vadede, yüzde 0 faiz fırsatı sunuyor.