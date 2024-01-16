10 saniyede ne kadar uzun yaşayacağınızı test edebilirsiniz

İnsan ömrüyle ilgili yapılan bilimsel çalışmalara bir yenisi daha eklendi. Herkesin kendi başına sadece 10 saniyede tamamlayacağı bu test ne kadar uzun yaşayabileceğimizi ortaya koyuyor.

Brezilya'da yapılan bir sağlık çalışmasının parçası olan ve sonuçları British Journal of Sports Medicine'de yayınlanan bu basit test, yaklaşık bir yanıtı işaret ediyor olabilir.

Testi tamamlamak için tek yapmanız gereken, "hiçbir şeye tutunmadan tek ayak üzerinde durabileceğiniz" açık bir alan bulmak.

Katılımcılar 7 yıl boyunca takip edildi

Tek sorudan ve tek beceriden oluşan bu teste göre, "Eğer tek ayak üzerinde ve kollarınız yanınızda 10 saniye boyunca durabiliyorsanız, bu uzun ömürlü olma şansınızın oldukça yüksek olduğunu gösteriyor."

Tek ayak üzerinde durma testi Rio de Janeiro'daki Egzersiz Tıbbı Kliniği (CLINIMEX) tarafından yürütüldü ve söz konusu test, katılımcılar üzerinde denendikten sonra "sağlık ve yaşam beklentisinin iyi bir göstergesi olduğu" sonucuna varıldı.

Çalışma kapsamında yaşları 51 ile 75 arasında değişen ve yürüyüşü stabil olan toplam bin 702 kişi, 7 yıl boyunca takip edildi. Başlangıçta, katılımcılardan herhangi bir ek destek olmaksızın 10 saniye boyunca tek ayak üzerinde durmaları istendi. Her iki ayakta en fazla üç denemeye izin verildi.

5 kişiden 1'i testi geçemedi

Katılımcıların beşte biri (yüzde 21) testi geçemedi. Sonraki on yılda 123 kişi çeşitli sebeplerden öldü. Yaş, cinsiyet ve altta yatan koşulları hesaba kattıktan sonra, "10 saniye boyunca tek ayak üzerinde desteksiz duramamanın, ölüm riskini yüzde 84 oranında artırdığı" ortaya çıktı.

Araştırmacılar, katılımcıların hepsinin Brezilyalı olması da dahil olmak üzere çalışmanın sınırlamaları olduğunu söyledi, bu da bulguların diğer etnik kökenlere ve uluslara daha yaygın olarak uygulanamayacağı anlamına geliyor.

Yine de araştırmacılar, 10 saniyelik denge testinin “hasta ve sağlık profesyonelleri için statik denge konusunda hızlı ve nesnel geri bildirim sağladığı” ve “orta yaşlı ve yaşlı erkek ve kadınlarda ölüm riskiyle ilgili faydalı bilgiler eklediği” sonucuna vardı.

Indy100'de yer alan habere göre, bunun nedeninin, "Denge eksikliğinin kas kütlesi kaybına işaret etmesiyle birlikte düşme riskinin artmasından kaynaklanabileceği" öne sürüldü.

Kayıtsız ölümlerin en yüksek ikinci nedeni

Araştırmacı Dr. Claudio Araujo konuya ilişkin demecinde şunları söyledi: "Yaşlanma; fiziksel kondisyonda ilerleyen bir düşüş; kas kuvveti, güç, esneklik, denge ve vücut kompozisyonu dahil olmak üzere aerobik ve aerobik olmayan uygunluk bileşenlerinde azalma veya bozulmalarla ilişkilidir."

"Sarkopenik obezite ile esneklik ve denge kaybının birleşiminin genel sağlık için zararlı olduğu da iyi bilinmektedir. Bu durum, kırılganlığı olan yaşlı yetişkinleri düşmeye ve diğer ciddi olumsuz tıbbi sonuçlara daha yatkın hale getirmektedir."

Araştırmalara göre düşmeler, "dünya genelinde kasıtsız ölümlerin ikinci en yüksek nedenidir" ve yılda yaklaşık 684 bin ölümün sorumlusudur.