''2 metrelik sosyal mesafe yeterli değil''

Yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle dünya genelinde vaka sayıları 5 milyon 100 bini aşarken, havaların da ısınmasıyla birlikte karantina tedbirlerini esnetmemek ve kurallara sıkı sıkıya bağlı olmak önem taşıyor. İspanya, Yunanistan gibi ülkeler plajları açmaya hazırlanırken, uzmanlardan 2 metrelik sosyal mesafe önleminin Covid-19’dan korunmak için yeterli olmayacağı uyarısı geldi.

Güney Kıbrıs’taki Lefkoşa Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada, bir insan tükürüğünün açık havada 6 metreye kadar yayılabileceği ortaya konuldu.

Physicd of Fluid dergisinde yayımlanan araştırmada, tükürük parçacıklarının havada yayılırken izlediği yol bilgisayarda simule edilerek incelendi. Buna göre, bir öksürükle yaklaşık 3 bin damla, hapşırıkla ise 40 bin damla ağız ve burun salgısı havaya yayılıyor.



Çalışmanın yazarlarından Doktor Talib Dbouk, “Her hücrenin izlediği yol basınç, sıcaklık, damla kütlesi ve pozisyonu gibi değişkenlerden etkileniyor. Çalışmamızın amacı, gerçekten Covid-19’un açık havada nasıl yayılacağını görmek için matematiksel bir formüle sahip olmak” ifadelerini kullandı.

COVİD-19 6 METREYE KADAR YAYILABİLİR

Çalışmada, saatte 3 kilometre esen rüzgarda bile bir tükürüğün sadece beş saniyede 6 metre yol alabileceği ortaya konuldu. Uzmanlar bu yüzden açık havada parkta ve plajda vakit geçiren insanlar arasındaki sosyal mesafenin yeniden düzenlenmesi konusunda karar merciileriine uyarıda bulundu.

KISA BOYLULAR VE ÇOCUKLAR DAHA BÜYÜK TEHLİKEDE

Çalışmanın diğer bir yazarı Doktor Dimitris Draikakis, kısa boylu yetişkinlerin ve çocukların öksürük ve hapşırıkların havadaki alçak uçuşu nedeniyle daha büyük risk altında olduğunu söyledi.

Ekip, gelecek araştırmalarında ağız ve burun salgılarının yüzey sıcaklığında ve klimalı ortamlarda nasıl ilerlediğini araştıracaklarını bildirdi.