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  3. 05 Ekim 2020 12:39

2020 Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu

2020 Nobel Tıp Ödülü, Hepatit C virüsüne yaptıkları keşiflerle önemli katkıda bulunan Harvey J. Alter, Michael Houghton and Charles M. Rice'a verildi.

2020 Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu
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2020 Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu. Bu yılki Nobel Tıp Ödülü, Hepatit C virüsüne yaptıkları keşiflerle önemli katkıda bulunan Harvey J. Alter, Michael Houghton ve Charles M. Rice'a verildi.

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