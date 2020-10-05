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2020 Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu. Bu yılki Nobel Tıp Ödülü, Hepatit C virüsüne yaptıkları keşiflerle önemli katkıda bulunan Harvey J. Alter, Michael Houghton ve Charles M. Rice'a verildi.
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