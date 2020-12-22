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  3. 22 Aralık 2020 21:41

Bakan Koca: Koronavirüsün bulaşma yolları değişmeye başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter adresinden yaptığı açıklamada koronavirüsün bulaşma yollarının değişmeye başladığını belirtti.

Bakan Koca: Koronavirüsün bulaşma yolları değişmeye başladı
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Sağlık Bakanı Koca, kısıtlamalara ve tedbirlere uyum sayesinde vaka sayılarında düşüş olduğunu belirterek, ''Buna rağmen virüsün bulaşma yolları değişmeye başladı. Ev içi bulaşma oranları yüzde 85'e kadar yükseldi. Tedbir, tehdit neredeyse oraya odaklanmalı. Ev içi bulaşmalara karşı tedbirli olalım'' dedi.

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