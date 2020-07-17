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  3. 17 Temmuz 2020 16:32

Bakan Koca'dan havuz ve deniz uyarısı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, her gün olduğu gibi bugün de sosyal medya hesabından yeni tip koronavirüse karşı uyarıda bulundu.

Bakan Koca'dan havuz ve deniz uyarısı!
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Koronavirüs salgını gölgesinde geçen yaz aylarında, vatandaşlar havuz ve plajlara akın ediyor.

Konu ile ilgili uyarılar yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün damlacık yoluyla bulaştığını ve havuz ve plajlarda bu riskin devam ettiğini vurguladı:

Havuz ve plajlarda damlacık olayı: Koronavirüs, damlacıklarla bulaşır. Riskli damlacık sayısı, havuz ve plajlarda da tıpkı diğer ortamlardaki gibi, insan yoğunluğuna bağlı şekilde artar. Tedbirler, üçüncü şahıslı tüm yerlerde geçerlidir. Kurallara uyulursa tatilin kalitesi artar.

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