Bakan'dan İstanbul'a hastane müjdesi

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, sağlıkta dönüşümün ikinci dönemini başlattıklarını belirterek, "İstanbul'a çok mükemmel hastaneler yapıyoruz. Önümüzdeki 4 yıl sonunda İstanbul'daki bütün devlet hastanelerinde odalarınız tek yataklı, banyolu olacak." dedi.

Sağlık Bakanı Akdağ, İstanbul'da sağlık alanında yapılan yatırımlara ilişkim "Sağlıkta dönüşümün ikinci dönemini başlattık. İstanbul'a çok mükemmel Hastaneler yapıyoruz. Önümüzdeki 4 yıl sonunda İstanbul'daki bütün devlet hastanelerinde odalarınız tek yataklı, banyolu olacak" dedi.

Akdağ, Zeytinburnu'nda düzenlenen Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivalinde yaptığı konuşmada, 15 yıldır Ak Parti'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde güzel işler yapıldığını aktararak, bu güzel işlerin de milletin desteği ile hayata geçirildiğini söyledi.

Türk milletinin AK Partiyi ve liderini bağrına bastığını vurgulayan Akdağ, "Bir gece 27 Nisan günü bir paçavrayı muhtıra diye televizyonlara verdiklerinde sizler bizim yanımızda durdunuz. Gezi olaylarında ülkeyi ateşe boğmak istediklerinde sizler bizim yanımızda durdunuz. Şer çetesi 15 Temmuz'da o hain darbeyi yapmaya çalıştığı zaman tankların önüne sizler yattınız. Biz biliyoruz ve inanıyoruz ki size hizmet etmek ibadetlerin en büyüğüdür, inançlarımız böyle. İnsanlara hizmet etmek bizim için en büyük şereftir. Çünkü Efendimiz (S.A.V) buyurduğu gibi biliyoruz ve inanıyoruz ki insanların en hayırlısı insanlara hizmet edendir. İşte Merkezefendi'den başlayan güzel bir geleneği bu günlere getiren kardeşlerime sizin huzurunuzda teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Akdağ, tıbbın moderni, günceli, geleneği, alternatifi diye bir ayrım yapmadıklarını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önemli olan tıpta, delile dayalı olmasıdır, delile dayanması lazım. Kanıt varsa tarihten gelmiş olsa da başımızın üstündedir, yeni keşfedilmiş olsa da başımızın üstündedir. Önemli olan delilinin olması, kanıtının olması, buna önem veriyoruz. Sağlık Bakanlığımızda geleneksel tıpla alakalı olarak bir daire başkanlığı kurduk, bu işle ilgili bütün mevzuatı hazırladık. Bir taraftan tarihimizin, geleneğimizin bize takdim ettiği güzellikleri yaşayalım, bunlardan vatandaşlarımız istifade etsin istiyoruz. Bir taraftan da bu işin istismarcılarına ve şarlatanlarına yol vermemek lazım. Dolayısıyla burada yapılan hizmet önemli bir hizmet güzel bir hizmet."

"TÜRKİYE VE İSTANBUL'DA SAĞLIKTA ÇOK GÜZEL İŞLER YAPTIK"

Bakan Akdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla, onun liderliğinde, AK Parti ile Türkiye ve İstanbul'da sağlıkta çok güzel işler yaptıklarının altını çizerek, yeni bir döneme girildiğini söyledi.

Sağlıkta dönüşümün ikinci dönemini başlattıklarına dikkati çeken Akdağ, şunları kaydetti:

"İstanbul'a çok mükemmel hastaneler yapıyoruz. Önümüzdeki 4 yıl sonunda İstanbul'daki bütün devlet hastanelerinde odalarınız tek yataklı, banyolu olacak. Okmeydanı, Göztepe ve Kartal'ı yeniliyoruz. Seyrantepe'ye hastane yapıyoruz. Sarıyer'de hastanemizi bitirdik yakında hizmete açacağız. Sultanbeyli, Tuzla'da hizmete açacağız. Beylikdüzü'nde bitirdik, hizmete açtık. Her geçen gün İstanbul yeni hastanelerle mükemmel hale gelecek. Ayrıca bu yeni dönemde sizlere sağlıklı yaşam merkezleri açacağız. Aile hekimlerimizle birlikte içlerinde diyetisyenlerin, fizyoterapistlerin, psikologların olduğu merkezlerden ücretsiz olarak istifade edeceksiniz. İstanbul'da yeni yatırım yaparken bir sıkıntımız var. Arsa bulmakta zorluk çekiyoruz, tek derdimiz bu. Allah'a şükür paramız, imkanımız, vizyonumuz var. Arsa meselesinde belediyelerimiz bizlere yardımcı olacaklar."

Akdağ, konuşmasının ardından festivale katılan konuklara, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın ile mesir macunu dağıttı.