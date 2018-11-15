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  4. 15 Kasım 2018 11:26

Canan Karatay'a şok suçlama: ''Herkesi yanılttı!''

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay’ın 15 gün süreyle meslekten men edilmesine ilişkin mahkeme kararına ilişkin yeni bir tartışma başladı.

Canan Karatay'a şok suçlama: ''Herkesi yanılttı!''
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Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği avukatı Tahir Yahya İlhan, Sağlık Bakanlığı’na yazdığı dilekçede meslekten men cezasının uygulanıp uygulanmadığını sordu. Avukat İlhan’a gönderilen cevapta, söz konusu 15 günlük cezanın 18 Temmuz-1 Ağustos 2018 arasında uygulandığı belirtildi. Avukat İlhan “Cezanın uygulandığı tarihte Karatay basın açıklamalarıyla bu ceza hakkındaki haberlerin gerçek olmadığını söylemekteydi. Bu durumda Karatay’ın çekinmeden gerçeğe aykırı konuşabildiği ve kamuoyunu gözünü sakınmadan yanılttığı anlaşılmaktadır” iddiasında bulundu. 

Avukat İlhan şunları söyledi: “Mahkeme kararını 19 Mart’ta temyize götüren Karatay’a, 7 Haziran’da Danıştay’dan olumsuz karar çıkmış. Bu kararın ardından Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 19 Haziran’da İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nden Karatay’a disiplin işleminin uygulanmasını istedi. Kadıköy İlçe Sağlık Müdürlüğü’nden 26 Haziran’da Karatay’ın çalıştığı özel kuruma gönderilen yazıda ise, personel çalışma belgesinin aslının iadesi talep edilmiştir. Oysa Karatay’ın 30 Temmuz 2018’de bir basın kuruluşuna yaptığı açıklama; ‘Akıllarınca beni hekimliği elinden alınmış biri olarak lanse etmeye çalışıyorlar. Daha üst hukuk süreci devam etmekte. Kesin karar yok’ diyor. Haberi olmadan meslekten men edilmesi mümkün müdür?”


 

 

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